"Мова про тижні": Садовий зробив заяву щодо відновлення роботи аеропорту у Львові

Аеропорт «Львів» / © ТСН

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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місцевий аеропорт зможе відновити свою роботу невдовзі після вирішення безпекових питань. Сам процес розблокування роботи займе тижні, а не місяці.

Про це Садовий розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

Коли запрацює аеропорт у Львові?

Садовий заявив, що аеропорти «Львів» і «Бориспіль» технічно готові до відновлення роботи.

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«І аеропорт „Львів“, і аеропорт „Бориспіль“ в робочому стані. Як тільки безпекові питання будуть вирішені, я думаю, ці летовища зможуть відновити роботу. Мова йде про тижні, не про місяці, щойно будуть вирішені безпекові питання», — розповів міський голова Львова.

Проблема із забудовою територій поблизу аеропорту у Львові

Окремо він прокоментував ситуацію із можливою забудовою територій поблизу львівського аеропорту.

«Тепер стосовно цієї афери, яка отримала не тільки загальноукраїнську, а й загальноєвропейську відомість. Про що йде мова? Наприклад, аеропорт „Хітроу“ у Лондоні за останні 100 років збільшився в 20 разів. І в радянські часи, коли будувався аеропорт „Львів“, то територія біля аеропорту, близько 70 гектарів, була зарезервована для розвитку аеропорту», — розповів Садовий.

Він пояснив, що на цій території дозволялося висаджувати траву чи зернові культури, однак будувати там було заборонено. За словами посадовця, проблеми виникли після адміністративно-територіальної реформи, коли близько шести років тому в Україні тривало об’єднання громад.

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Садовий сказав, що значна кількість громад приєдналася до Львова. Водночас Сокільницька громада, на території якої частково розташований аеропорт, вирішила зберегти статус села. Згодом сільрада Сокільників ухвалила рішення про будівництво на цій території близько 50 тис. кв. м житла, розрахованого на 8000 мешканців.

«Тобто це має з’явитися ще одне велике місто, без каналізації, без водопостачання, без освіти, без медицини, без нічого. Просто взяти і цю територію, яка є резервною до аеропорту, забудувати. Це, звичайно, викликало шок, тому що сьогодні в світі є проста формула: є летовище — є місто. Нема летовища — немає міста. І ми звернулися в суд. Наразі ті всі процеси є заблоковані», — повідомив міський голова Львова.

Проєкт ЄС щодо розвитку Львова як великого транспортного хабу

За його словами, ЄС планує масштабний проєкт орієнтовною вартістю 10 млрд євро, який передбачає розвиток Львова як великого транспортного хабу.

«Це під’єднання залізничного сполучення, європейської колії замість радянського стандарту і плюс з’єднання львівського летовища з львівським вокзалом. Фактично вибудовується такий транспортний вузол. І це все пробують наші доморощені підприємці, їхні лобісти сковернути», — розповів Садовий.

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Посадовець також повідомив, що нещодавно Міністерство транспорту Великої Британії презентувало проєкт розвитку львівського аеропорту.

«Там жодного житла немає, там є інфраструктура, там є ті речі, які важливі для майбутнього. До речі, оця інфраструктура може давати сотні мільйонів податків тій самій громаді, але люди, які хочуть заробити вже і сьогодні, мають інше бачення», — підкреслив міський голова.

Нагадаємо, у січні Садовий заявляв, що відкриття львівського аеропорту наразі неможливе через безпекові ризики. Мер зазначав, що порівнювати ситуацію з Ізраїлем некоректно, адже той має значно більше систем ППО Patriot. Водночас Садовий чекає на «вікно можливостей» для відновлення роботи летовищ у Львові та Києві, щойно це дозволить рівень захисту неба.

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