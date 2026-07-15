Через викинутих із кухні кошенят: на Львівщині син до смерті забив 79-річну матір

Убив матір через кошенят: на Львівщині судитимуть чоловіка / © Прокуратура Львівської області

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На Львівщині на лаві підсудних опиниться 38-річний чоловік, який жорстоко розправився зі своєю літньою матір’ю. Причиною спалаху агресії став побутовий конфлікт через домашніх тварин.

Про це передають поліція і прокуратура Львівської області.

Трагедія сталася у травні цього року в одному з приватних будинків у місті Старий Самбір. За даними слідства, між чоловіком та його 79-річною матір’ю виникла суперечка.

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Син розлютився через те, що жінка нібито викинула з кухні на подвір’я маленьких кошенят. У розпалі гніву обвинувачений почав жорстоко бити стареньку руками та ногами.

Унаслідок цього потерпіла отримала множинні переломи ребер, ушкодження внутрішніх органів та численні крововиливи. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Після цього нападник зателефонував сусіду та повідомив про скоєне. Сусід, який не був очевидцем події, одразу викликав екстрену медичну допомогу та поліцію.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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Раніше на Львівщині хлопець жорстоко вбив матір, а потім на швидкості влаштував смертельну ДТП.

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