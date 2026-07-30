- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 1252
- Час на прочитання
- 1 хв
Ракетний удар по Львову: пошкоджено дві багатоповерхівки
У Львові після ракетної атаки пошкоджено дві багатоповерхівки. На місцях працюють рятувальники, наслідки удару уточнюються.
У Львові внаслідок ракетної атаки, за попередніми даними, пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його словами, на місцях пошкоджень уже працюють рятувальники та інші екстрені служби.
«Більше зможу повідомити після завершення повітряної тривоги», — зазначив очільник ОВА.
Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. Жителів Львова закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики