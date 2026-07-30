Ракетний удар по Львову: пошкоджено дві багатоповерхівки

Атака на Львів / © із соцмереж

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У Львові внаслідок ракетної атаки, за попередніми даними, пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За його словами, на місцях пошкоджень уже працюють рятувальники та інші екстрені служби.

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«Більше зможу повідомити після завершення повітряної тривоги», — зазначив очільник ОВА.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. Жителів Львова закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики

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