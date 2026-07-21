Каструлі-бомби / © СБУ

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Співробітники контррозвідки Служби безпеки України провели спецоперацію на випередження та запобігли кривавому теракту, який російські спецслужби планували організувати в самому центрі Івано-Франківська. Окупанти розробляли план подвійного підриву на території житлового комплексу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спесслужби, перша саморобна бомба мала здетонувати на автопаркінгу у дворі житлового масиву. Другий вибух ворог планував здійснити дистанційно вже після того, як на місце події прибудуть правоохоронці, медики «швидкої» та рятувальники, а також зберуться місцеві жителі.

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Виконавцем теракту виявився місцевий безробітний. Чоловік потрапив у поле зору російських вербувальників під час пошуку «легкого заробітку» у Telegram-каналах. Згодом він орендував квартиру з видом на майбутнє місце злочину та розмістив у дворі прихований телефон із павербанком, аби куратори з РФ могли у режимі реального часу вибрати точку підриву.

За інструкцією спецслужб РФ, агент закупив компоненти для виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв і замаскував їх під звичайні кухонні каструлі.

«У кожну із ємностей він мав помістити по 6 кг вибухової речовини, під’єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для максимального ураження людей», — повідомили в СБУ.

Підготовка теракту в Івано-Франківську / © СБУ

Підготовка теракту в Івано-Франківську / © СБУ

Підготовка теракту в Івано-Франківську / © СБУ

Першу каструлю-бомбу зловмисник мав сховати між цивільними автівками на парковці, а другу — розташувати поруч, аби завдати максимальних втрат екстреним службам під час повторного вибуху.

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Підготовка теракту в Івано-Франківську / © СБУ

Підготовка теракту в Івано-Франківську / © СБУ

Контррозвідники СБУ задокументували кожен крок підготовки теракту, затримали виконавця та вже встановили особи співробітників російських спецслужб, які керували цим злочином. Наразі тривають відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, 22 лютого у Львові пролунали два потужні вибухи. На жаль, є потерпілі і жертви, зокрема правоохоронці. Серед них — 23-річна жінка-поліцейська. Вибухи у Львові кваліфікували я теракт. Унаслідок цього постраждали 24 людини.

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