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- Львів
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Перший вибух на парковці, а другий — після приїзду копів: у великому місті готували теракт за сценарієм як у Львові
Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який за вказівкою спецслужб РФ готував серію підривів у дворі житлового комплексу в Івано-Франківську з метою ураження цивільних та екстрених служб.
Співробітники контррозвідки Служби безпеки України провели спецоперацію на випередження та запобігли кривавому теракту, який російські спецслужби планували організувати в самому центрі Івано-Франківська. Окупанти розробляли план подвійного підриву на території житлового комплексу.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними спесслужби, перша саморобна бомба мала здетонувати на автопаркінгу у дворі житлового масиву. Другий вибух ворог планував здійснити дистанційно вже після того, як на місце події прибудуть правоохоронці, медики «швидкої» та рятувальники, а також зберуться місцеві жителі.
Виконавцем теракту виявився місцевий безробітний. Чоловік потрапив у поле зору російських вербувальників під час пошуку «легкого заробітку» у Telegram-каналах. Згодом він орендував квартиру з видом на майбутнє місце злочину та розмістив у дворі прихований телефон із павербанком, аби куратори з РФ могли у режимі реального часу вибрати точку підриву.
За інструкцією спецслужб РФ, агент закупив компоненти для виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв і замаскував їх під звичайні кухонні каструлі.
«У кожну із ємностей він мав помістити по 6 кг вибухової речовини, під’єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для максимального ураження людей», — повідомили в СБУ.
Першу каструлю-бомбу зловмисник мав сховати між цивільними автівками на парковці, а другу — розташувати поруч, аби завдати максимальних втрат екстреним службам під час повторного вибуху.
Контррозвідники СБУ задокументували кожен крок підготовки теракту, затримали виконавця та вже встановили особи співробітників російських спецслужб, які керували цим злочином. Наразі тривають відповідні процесуальні дії.
Нагадаємо, 22 лютого у Львові пролунали два потужні вибухи. На жаль, є потерпілі і жертви, зокрема правоохоронці. Серед них — 23-річна жінка-поліцейська. Вибухи у Львові кваліфікували я теракт. Унаслідок цього постраждали 24 людини.