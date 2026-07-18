Цілі вулиці пішли під воду, а вітер зірвав дахи: міста України накрив погодний апокаліпсис (фото, відео)

Через негоду пошкоджено один з автомобілів, Коломия, 18 липня 2026 року / © ДСНС

Реклама

Потужна негода накрила Прикарпаття: дощ ллє наче з відра.

Про це пише Telegram-канал «Захід Головне», посилаючись на підписників.

У річці Бистриці вода стала дуже каламутною, зазначають користувачі соцмереж. Це наслідки сильної негоди на Прикарпатті. Місцевих мешканців просять бути обережними та тимчасово утриматися від купання у річці.

Реклама

Сильний дощ заливає Коломию. «Тут навіть чоботи не допоможуть», — зазначають користувачі.

Через негоду у Коломиї пошкоджений фасад Музею писанки та повалені дерева

18 липня у Коломиї на Івано-Франківщині через буревій пошкоджений фасад будівлі Музею писанкового розпису.

Черег негоду є пошкодження на Музеї писанкового розпису, Коломия, 18 липня 2026 року / © Суспільне

У місті внаслідок негоди також повалені дерева, серед яких — дуб Івана-Франка. Через падіння дерева пошкоджений автомобіль і покрівля будівлі. Наслідки негоди ліквідовують 16 рятувальників.

Про це інформують на Facebook-сторінці ДСНС в області.

Реклама

О 14:08 рятувальникам повідомили про повалене на проїжджу частину дерево на вулиці Івана Франка в місті Коломия. На місці події надзвичайники за допомогою спеціального обладнання розрізали та прибрали дерево з дороги.

«Унаслідок падіння дерева було пошкоджено припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. На щастя, ніхто не постраждав», — пишуть на сторінці ДСНС в області.

Через погіршення погоди рятувальники також прибрали з проїжджої частини повалене дерево на вулиці Українській, а на вулиці Довбуша розрізали дерево, яке впало на електричні дроти.

Наслідки негоди у Коломиї: ліквідація триває / © ДСНС

Наслідки негоди у Коломиї: ліквідація триває / © ДСНС

Наслідки негоди у Коломиї: ліквідація триває / © ДСНС

Наслідки негоди у Коломиї: ліквідація триває / © ДСНС

Наслідки негоди у Коломиї: ліквідація триває / © ДСНС

Наслідки негоди у Коломиї: ліквідація триває / © ДСНС

Наслідки негоди у Коломиї: ліквідація триває / © ДСНС

Наслідки негоди у Коломиї: ліквідація триває / © ДСНС

Міський голова Коломиї на своїй Facebook-сторінці повідомив, що до усунення наслідків негоди залучили 17 працівників комунальних служб та п’ять одиниць комунальної техніки. За його словами, у громаді зафіксували повалені дерева, які частково перешкоджали руху дорогами, на території комунальних закладів, у парках та на приватних обійстях.

Реклама

«На жаль, серед дерев які постраждали — знаменитий Дуб Івана Франка, який є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Він розташований у Коломиї на вулиці Івана Франка, біля будинку №40. Роботи з розчищення доріг та прибирання територій тривають у посиленому режимі», — написав Станіславський.

Мер Коломиї також закликав жителів громади бути обережними й без нагальної потреби не перебувати поблизу аварійних дерев, а за можливості долучитися до наведення порядку після буревію.

Негода зірвала дахи та поламала дерева у Коломиї / © із соцмереж

За прогнозами синоптиків, до кінця доби 18 липня на Івано-Франківщині очікуються грози, місцями — град (6–19 міліметрів), пориви вітру — 15–20 метрів на секунду та значний дощ.

Водночас на Тернопіліщині панує пекельна спека.

Реклама

Температура на Тернопільщині 18 липня сягнула ледь не 40 градусів

«Тим часом, Тернопільщину настільки вжарило, що термометр показує +38 градусів», — повідомляє «Захід Головне» підписник.

Дата публікації 19:49, 18.07.26 Кількість переглядів 11 Прикарпаття накрила потужна негода: річки каламутніють, Коломию заливає зливою

Нагадаємо, в Україні оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через різке погіршення погодних умов у значній частині країни. Вже завтра, 19 липня, на мешканців десяти областей чекають сильні зливи, грози та небезпечний град зі шквалами до 20 метрів за секунду.

Новини партнерів