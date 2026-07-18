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Цілі вулиці пішли під воду, а вітер зірвав дахи: міста України накрив погодний апокаліпсис (фото, відео)
Через сильну зливу в річці Бистриця різко погіршилася якість води, а вулиці Коломиї опинилися під водою.
Потужна негода накрила Прикарпаття: дощ ллє наче з відра.
Про це пише Telegram-канал «Захід Головне», посилаючись на підписників.
У річці Бистриці вода стала дуже каламутною, зазначають користувачі соцмереж. Це наслідки сильної негоди на Прикарпатті. Місцевих мешканців просять бути обережними та тимчасово утриматися від купання у річці.
Сильний дощ заливає Коломию. «Тут навіть чоботи не допоможуть», — зазначають користувачі.
Через негоду у Коломиї пошкоджений фасад Музею писанки та повалені дерева
18 липня у Коломиї на Івано-Франківщині через буревій пошкоджений фасад будівлі Музею писанкового розпису.
У місті внаслідок негоди також повалені дерева, серед яких — дуб Івана-Франка. Через падіння дерева пошкоджений автомобіль і покрівля будівлі. Наслідки негоди ліквідовують 16 рятувальників.
Про це інформують на Facebook-сторінці ДСНС в області.
О 14:08 рятувальникам повідомили про повалене на проїжджу частину дерево на вулиці Івана Франка в місті Коломия. На місці події надзвичайники за допомогою спеціального обладнання розрізали та прибрали дерево з дороги.
«Унаслідок падіння дерева було пошкоджено припаркований автомобіль, а також частково покрівлю одноповерхової будівлі, яка не експлуатується. На щастя, ніхто не постраждав», — пишуть на сторінці ДСНС в області.
Через погіршення погоди рятувальники також прибрали з проїжджої частини повалене дерево на вулиці Українській, а на вулиці Довбуша розрізали дерево, яке впало на електричні дроти.
Міський голова Коломиї на своїй Facebook-сторінці повідомив, що до усунення наслідків негоди залучили 17 працівників комунальних служб та п’ять одиниць комунальної техніки. За його словами, у громаді зафіксували повалені дерева, які частково перешкоджали руху дорогами, на території комунальних закладів, у парках та на приватних обійстях.
«На жаль, серед дерев які постраждали — знаменитий Дуб Івана Франка, який є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Він розташований у Коломиї на вулиці Івана Франка, біля будинку №40. Роботи з розчищення доріг та прибирання територій тривають у посиленому режимі», — написав Станіславський.
Мер Коломиї також закликав жителів громади бути обережними й без нагальної потреби не перебувати поблизу аварійних дерев, а за можливості долучитися до наведення порядку після буревію.
За прогнозами синоптиків, до кінця доби 18 липня на Івано-Франківщині очікуються грози, місцями — град (6–19 міліметрів), пориви вітру — 15–20 метрів на секунду та значний дощ.
Водночас на Тернопіліщині панує пекельна спека.
«Тим часом, Тернопільщину настільки вжарило, що термометр показує +38 градусів», — повідомляє «Захід Головне» підписник.
Нагадаємо, в Україні оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через різке погіршення погодних умов у значній частині країни. Вже завтра, 19 липня, на мешканців десяти областей чекають сильні зливи, грози та небезпечний град зі шквалами до 20 метрів за секунду.