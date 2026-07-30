Ракета влучила у житловий будинок у Львові: багато постраждалих, під завалами шукають людей - усі деталі (фото, відео)

Атака на Львів. / © facebook/Андрій Садовий

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Вночі проти четверга, 30 липня, російська армія атакувала Львів. Ракети влучили у житлові будинки. Під завалами однієї з багатоповерхівок шукають людей. Кількість травмованих зростає.

Що відомо про удар по Львову та його наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У Львові на світанку було оголошено повітряну тривогу, яка тривала від 04:12 — до 05:16. Сталося два потужних вибухи. Вночі місцева влада повідомила, що через атаку горять житлові будинки на двох вулицях.

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Атака на Львів — наслідки

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що кількість постраждалих зросла до 15, з яких 14 травмованих госпіталізували. Зокрема, поранення отримав один рятувальник.

«Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх», — наголосив чиновник.

Фото наслідків

Ракета влучила у житлові будинки Львова / © ДСНС

Ракета влучила у житлові будинки Львова / © ДСНС

Ракета влучила у житлові будинки Львова / © ДСНС

Ракета влучила у житлові будинки Львова / © ДСНС

Перекриття руху у Львові

Через російську атаку в обласному центрі перекрили дві вулиці — Патона і Виговського.

Через перекриття вулиці Патона громадський транспорт курсує зі змінами:

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автобуси №14, 21, 27, 48, 92 курсують по вул. Городоцькій до Мотозаводу та повертають на вул. Виговського;

тролейбуси №23 та 30 тимчасово не курсують.

Зміни у русі громадського транспорту через перекриття вул. Виговського:

автобуси № 11, 14, 16, 18, 21, 23, 27, 48, 51 курсують по вул. Кульпарківській із проїздом по вулиці Петлюри, Кульчицької і надалі за маршрутом.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи. Місто атакували крилаті ракети. Одна повітряна ціль влучила у житлові будинки.

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