Пряме влучання у багатоповерхівку: Садовий розповів моторошні деталі ракетного удару по Львову

Ракетний удар по Львову. / © ДСНС

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Вночі 30 липня армія РФ масовано атакувала Львів. Пошкоджено житлову забудову. В один з будинків сталося пряме влучання російської ракети.

Про це заявив міський голова Андрій Садовий в коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, загалом Росія випустила по місту 22 ракети, значну частину з яких вдалося збити силам ППО. У Львові внаслідок атаки пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також два дитячі садки та школу.

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Наразі на місці одного із «прильотів» тривають рятувальні роботи. Під завалами будинків шукають людей.

«Це варвари. Як можна атакувати житловий будинок?», — наголосив Садовий, коментуючи наслідки російського удару.

Нагадаємо, на світанку російська армія атакувала Львів. Ракети влучили у житлові будинки. Під завалами однієї з багатоповерхівок шукають людей. Травмовано близько 20 людей.

Зауважимо, повітряна тривога в обласному центрі тривала від 04:12 — до 05:16. У місті пролунали сильні вибухи. Місто атакували крилаті ракети.

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