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- Львів
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Пряме влучання у багатоповерхівку: Садовий розповів моторошні деталі ракетного удару по Львову
Садовий розповів про масштаб російської атаки на Львів. Попередньо, було випущено понад 20 ракет.
Вночі 30 липня армія РФ масовано атакувала Львів. Пошкоджено житлову забудову. В один з будинків сталося пряме влучання російської ракети.
Про це заявив міський голова Андрій Садовий в коментарі Новини.LIVE.
За його словами, загалом Росія випустила по місту 22 ракети, значну частину з яких вдалося збити силам ППО. У Львові внаслідок атаки пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також два дитячі садки та школу.
Наразі на місці одного із «прильотів» тривають рятувальні роботи. Під завалами будинків шукають людей.
«Це варвари. Як можна атакувати житловий будинок?», — наголосив Садовий, коментуючи наслідки російського удару.
Нагадаємо, на світанку російська армія атакувала Львів. Ракети влучили у житлові будинки. Під завалами однієї з багатоповерхівок шукають людей. Травмовано близько 20 людей.
Зауважимо, повітряна тривога в обласному центрі тривала від 04:12 — до 05:16. У місті пролунали сильні вибухи. Місто атакували крилаті ракети.