“Ми попадали, я накрила дитину”: у Львові розбирають завали будинку, люди шукають рідних під руїнами (відео)

Пошкоджений будинок у Львові через атаку 30 липня / © Максим Козицький / Facebook

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У Львові триває розбирання завалів житлового будинку після російської атаки в ніч на 30 липня. Рятувальники шукають людей під руїнами, а очевидці діляться жахливими спогадами про перші хвилини вибухів і паніку в укриттях.

Про це повідомив «Новини.Live».

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Жителі Львова розповіли про перші хвилини після вибухів та атмосферу паніки, яка панувала в укриттях під час російської атаки.

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«Почали бігти, коли стався перший вибух. Ми попадали, я накрила дитину… У підвалі було дуже багато людей, паніка, емоції: хтось плаче, діти трясуться. Найгірше в цій ситуації — діти», — розповіла львів’янка Юлія.

За її словами, в укритті був відсутній мобільний зв’язок, через що люди довгий час не знали, що відбувається зовні.

«Не встигла зайти в укриття, тож лежала просто на асфальті«, — сказала інша мешканка Залізничного району.

Під час обстрілу її мати дістала поранення вуха уламком.

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Місцева жителька Ольга повідомила, що під завалами зруйнованого будинку залишаються її зять та онук. Жінка перебуває на місці трагедії та чекає, коли рятувальники зможуть дістатися до її рідних.

«Зараз під завалом мій внук і мій зять. Лежать ось там, їх витягнути ніяк не можуть. Вони там, п’ятий поверх. Живі: зять кричав, хлопчик зразу кричав, зараз, може, затихне, не знаю, бо він змучиться, це дитина. Вони не поруч, вони ніби під плитою, але він не разом з татом, а якось трошки окремо», — розповіла Ольга.

Також ще одна жінка очікує, поки рятувальники дістануть з-під завалів її чоловіка та сина.

Дата публікації 07:38, 30.07.26 Кількість переглядів 81 У Львові розбирають завали будинку, люди шукають рідних під руїнами

Нагадаємо, вночі 30 липня російські війська вдарили ракетами по Львову, влучивши у житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на 08:00 відомо про 20 постраждалих, серед них — рятувальник. Під завалами однієї з багатоповерхівок досі шукають людей. У місті пошкоджено понад 20 будинків, а також ліцей № 15 і дитячий садок № 139.

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