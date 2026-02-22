Теракт у Львові: момент закладання вибухівки потрапив на відео

Теракт у Львові / © Associated Press

У Львові правоохоронці показали кадри з камер спостереження, на яких зафіксовано ймовірну підготовку вибуху в ніч проти 22 лютого. За попередніми даними, саморобні вибухові пристрої були заховані у сміттєвих контейнерах.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За інформацією слідства, вибух стався після детонації закладених заздалегідь пристроїв.

«Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки», — йдеться у повідомленні.

До розслідування одразу залучили оперативників і слідчих львівської поліції, фахівців кримінального аналізу, вибухотехніків, кінологів та інші профільні підрозділи. У місті розгорнули масштабну спецоперацію.

33-річну жінку затримали у контрольованому прикордонному районі Старого Самбора / © Національна поліція України

Що відомо про підозрювану в скоєнні теракту у Львові

Упродовж кількох годин правоохоронці спільно з прикордонниками 7-го Карпатського прикордонного загону встановили місцеперебування ймовірної виконавиці. Жінку затримали у контрольованому прикордонному районі Старого Самбора.

Затриманою виявилася 33-річна жителька Рівненської області. За даними поліції, вона діяла за вказівками куратора, пов’язаного зі спецслужбами РФ: виготовила саморобні вибухові пристрої та розмістила їх у визначених локаціях.

Досудове розслідування проводить Служба безпеки України. Найсуворіша санкція інкримінованої статті передбачає довічне ув’язнення.

Правоохоронці також оприлюднили відео моменту закладання вибухівки у сміттєвий бак.

Закладання вибухівки підозрюваною у Львові / © Національна поліція України

Нагадаємо, внаслідок теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська. Також відомо про 25 постраждалих. Вікторія Шпилька - поліцейська з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсону. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і долучилася до лав патрульної поліції.

Раніше йшлося про те, що вибухи у Львові пролунали, коли поліцейські приїхали на виклик.