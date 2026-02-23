На Львівщині жінку змусили повернути державі виплати на дітей

На Львівщині засудили жінку через шахрайство / © Фото з відкритих джерел

У Львівській області до іспитового терміну засудили жінку через махінації із виплатами на дітей. Також вона повинна повернути державі отримані кошти.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

Шахрайська схема

Як встановило слідство, на початку 2024 року мешканка Дрогобицького району вступила у злочинну змову з невстановленою особою. Через месенджер жінка передала дані свого сина та доньки для виготовлення фальшивих медичних документів.

Невдовзі вона отримала поштою довідки форми 080-3/о, нібито видані «Медичним центром АП». У документах зазначалося, що діти мають тяжкі патології нервової системи та потребують постійного стороннього догляду. Насправді діти були здоровими.

Скільки коштувала «няня»

Маючи на руках підробки, жінка звернулася до управління соцзахисту Дрогобицької РДА. Вона подала:

Фейкові довідки про хвороби дітей. Фіктивні договори з муніципальною нянею (директором ТзОВ «Затишне гніздечко», який про це навіть не знав). Підроблені акти про надання послуг та чеки про оплату.

Жодна няня за дітьми не доглядала. Жінка просто отримувала бюджетні кошти та ділила їх зі своїм спільником. Загалом за період з січня 2024-го по квітень 2025-го держава виплатила їй 273 154 гривні.

Позиція суду

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала провину. Вона підтвердила всі факти шахрайства та підробки документів, заявивши, що «більше такого не повториться».

При призначенні покарання суддя врахував кілька пом’якшувальних обставин:

Жінка раніше не була судимою.

Вона виховує двох малолітніх дітей.

На момент винесення вироку підсудна була вагітна третьою дитиною.

Вирок

Дрогобицький міськрайонний суд визнав жінку винною у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК) та підробці документів (ч. 3, 4 ст. 358 КК).

Рішення суду:

Остаточне покарання — 3 роки позбавлення волі . Проте, враховуючи сімейні обставини, жінку звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік .

Суд зобов’язав її повернути державі частину коштів (задоволено цивільний позов на суму 136 577 грн).

Нагадаємо, на Львівщині жінку змусили повертати виплату на дитину та оштрафували на 34 тис. грн.