Зарядка електромобіля з вікна квартири: енергетики попередили про небезпеку

Зарядка електромобілів / © pexels.com

Реклама

У ПрАТ “Львівобленерго” пояснили, чи можна заряджати електромобілі за допомогою подовжувачів із квартир багатоквартирних будинків. У компанії наголошують: така практика не лише небезпечна, а й суперечить вимогам пожежної безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

У Львівобленерго зазначають, що до них часто звертаються споживачі із запитаннями щодо можливості заряджання електрокарів через подовжувачі з житла. Водночас компанія підкреслює, що не обслуговує внутрішньобудинкові електромережі — за це відповідає управитель будинку, зокрема ОСББ або інші житлові організації.

Реклама

Попри це, енергетики нагадують: використання подовжувачів для зарядки електромобілів є порушенням правил пожежної безпеки та може призвести до загоряння. Зокрема, чинні Правила пожежної безпеки в Україні забороняють застосування саморобних або таких пристроїв, що не відповідають вимогам до електроустановок.

У компанії також звернули увагу, що питання зарядки електротранспорту біля багатоквартирних будинків уже врегульоване законодавством. Відповідно до норм, саме об’єднання співвласників має облаштовувати на прибудинковій території місця для паркування зі станціями зарядки.

Порядок користування такими станціями, а також компенсація витрат на електроенергію визначаються рішенням загальних зборів ОСББ. При цьому обов’язковою умовою є встановлення окремого обліку електроенергії, спожитої зарядними станціями.

У Львівобленерго рекомендують мешканцям, які хочуть організувати безпечну зарядку електромобілів, звертатися до свого ОСББ для створення відповідної інфраструктури.

Реклама

Зазначимо, що багато українців побоюються, що заряджання електромобіля від домашньої мережі може призвести до перевантаження або навіть знеструмлення будинку. Дізнайтесь, чи може заряджання електрокара залишити будинок без світла.