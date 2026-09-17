На Львівщині прогримів вибух біля ТЦК: є поранений військовий

ТЦК / © ТСН

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У місті Миколаїв на Львівщині біля входу до ТЦК вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього травмовано військового, його вже доправили до лікарні.

Про це повідомила група комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП.

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Біля ТЦК на Львівщині пролунав вибух: що відомо

У пресслужбі повідомили, що це сталося приблизно о 16:30 біля входу до будівлі 2-го відділу Стрийського РТЦК. Попередньо вибухівку з вулиці підкинули невідомі.

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«Внаслідок вибуху поранення дістав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували до Миколаївської ЦРЛ, стан пораненого — середньої тяжкості», — зазначили у відомстві.

Наразі на місці вибуху працюють співробітники правоохоронних органів і слідчо-оперативна група, які з’ясовують усі деталі та обставини інциденту.

«Закликаємо громадян зберігати спокій та користуватися інформацією лише з офіційних джерел», — підсумували у Львівському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, Яворівський районний суд визнав винним подружжя зі Львівщини за перешкоджання діяльності ЗСУ. Василина та Дмитро Д. адміністрували Viber-групу села, де ділилися даними про локації працівників ТЦК. Пара отримала по п’ять років в’язниці, але реальний термін їм замінили на іспитовий.

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Раніше у Львові під час виконання службових обов’язків загинув 55-річний військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки, молодший сержант Олександр Боднар.

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