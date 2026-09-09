У Львові працівник ТЦК шарпав жінку і повалив її на землю: у військкоматі відреагували (відео)

Сутичка між працівником ТЦК та жінкою у Львові / © скриншот з відео

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У Львові сталася сутичка за участю працівників ТЦК та СП та жінки, яка завершилася застосуванням сили та поваленням громадянки на землю. У військкоматі заявили, що поширені в Мережі відео є маніпуляцією, адже демонструють лише наслідки конфлікту без початкового контексту.

Про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали і прокоментували його у Львівському обласному ТЦК та СП.

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Конфлікт між жінкою та представниками ТЦК виник на вулиці Дунайській. На відео, яке оприлюднили в Мережі, зафіксовано суперечку. Під час неї один із військових застосовує до жінки фізичну силу: шарпає її, після чого валить на землю. Також чоловік намагається потрапити до під’їзду.

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Реакція ТЦК та СП на інцидент у Львові

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що під час проведення заходів оповіщення військовозобов’язаний, побачивши представників поліції та військовослужбовців одного з військкоматів, відмовився пред’явити військово-облікові документи та почав тікати. Згодом чоловік забіг до під’їзду житлового будинку.

«Уже після цього на місці виникла конфліктна ситуація, під час якої жінка, яка перебувала поруч, почала перешкоджати законним діям групи оповіщення, блокувала вхід до під’їзду та застосувала щодо військовослужбовців сльозогінний газ«, — йдеться в заяві ТЦК.

Дата публікації 09:43, 09.09.26 Кількість переглядів 13 Львові працівник ТЦК шарпав жінку і повалив її на землю (відео)

Там зазначили, що після цього в низці телеграм-каналів почали поширювати окремий фрагмент події, на якому зафіксовано момент, коли військовослужбовець реагує на агресивні дії щодо себе. При цьому, за словами представників ТЦК, повний контекст конфлікту у таких публікаціях не наведено.

«Це класична схема інформаційної маніпуляції прихильників „ухилянтів“: спочатку спровокувати конфлікт, потім вирізати з нього кілька секунд, прибрати контекст і подати аудиторії потрібну емоційну картинку», — йдеться в заяві центру комплектування.

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У ТЦК наголосили, що ситуація має розглядатися з урахуванням усіх обставин. Там пояснили, що блокування дій групи оповіщення, агресивна поведінка та застосування газового балончика можуть створювати небезпечну ситуацію та є перешкоджанням законним діям посадовців.

«Якщо військовослужбовець або поліцейський виконує службове завдання, до нього не можна застосовувати газ, штовхати, блокувати, провокувати натовп і потім дивуватися, що ситуація виходить із-під контролю», — зазначили у військкоматі.

Окремо у там акцентували, що працівники ТЦК є військовими, які виконують визначені державою завдання в умовах воєнного стану. Ці військовослужбовці, як і інші громадяни, мають право на безпеку, гідність та захист від нападів.

За наявною у ТЦК інформацією, повідомлень про інцидент на спецлінію «102» не надходило. Конфлікт на місці вдалося врегулювати без подальшої ескалації. Щоб не допустити скупчення людей, загострення ситуації та ризиків для громадського порядку, було вирішено припинити подальші дії щодо військовозобов’язаного.

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«Ми відкриті до перевірки обставин і до правової оцінки дій усіх учасників події але оцінка має даватися повній ситуації, а не кільком секундам відео, зручно вирваним із контексту», — резюмували в ТЦК.

Нагадаємо, раніше поліція відкрила кримінальне провадження через інцидент на вулиці Куліша у Львові, де чоловік у військовій формі під час конфлікту схопив 26-річну жінку за горло і притиснув до стіни. Потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження після того, як втрутилася в ситуацію, коли військові намагалися мобілізувати її чоловіка.

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