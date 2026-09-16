День незалежності Польщі у Львові: депутати Сейму просять Туска провести марш в українському місті

Львів / © Pixabay

Реклама

Польські депутати запропонували провести у Львові марш на честь Дня незалежності Польщі та направили лист прем’єр-міністру Дональду Туску. У Сеймі вже назвали цю ідею «досить курйозною».

Про це повідомляють RMF24 та Dziennik Zachodni.

Реклама

«Це свято всіх поляків»: звернення депутатів про проведення маршу у Львові

У зверненні до Туска депутати наголосили, що це свято стосується всіх поляків, зокрема представників польської громади, які проживають за межами Польщі.

Реклама

«11 листопада ми святкуємо Національне свято незалежності. Це свято всіх поляків, зокрема тих, хто проживає за межами держави, зокрема численної польської громади у Львові. Організація польського маршу незалежності вулицями Львова 11 листопада була б конкретним знаком пам’яті та солідарності з поляками, які живуть в Україні», — йдеться у зверненні.

За даними з петиції, документ підписали депутати від «Права і справедливості», «Розвитку Плюс», «Конфедерації» та «Конфедерації польської корони» Гжегожа Брауна. Серед них — п’ятеро парламентарів від Сілезького воєводства.

Автор звернення, депутат Даріуш Матецький, заявив, що проведення польського маршу незалежності у Львові могло б стати «конкретним знаком пам’яті та солідарності з поляками, які проживають в Україні».

У Сеймі назвали ідею «досить курйозною»

На ініціативу відреагував віцеспікер Сейму та співголова «Конфедерації» Кшиштоф Босак. Він назвав ідею проведення такого заходу у Львові «досить курйозною». За його словами, польські установи беруть участь у заходах до Дня Незалежності України у Варшаві, тому автори звернення говорять про певну «симетрію».

Реклама

«Йдеться про те, що польські установи беруть участь у святкуванні Дня незалежності України у Варшаві, і має бути якась симетрія. Тобто йдеться про те, щоб проводити святкування Дня незалежності (Польщі — ред.) 11 листопада в Україні», — пояснив Босак.

Водночас він заявив, що якщо проводити марш, то, на його думку, логічніше було б організувати його у Києві, а звернення адресувати українським установам, а не польському уряду.

Нагадаємо, після російських ударів поблизу українсько-польського кордону Варшава посилює пункти пропуску та прикордонну інфраструктуру.

Новини партнерів