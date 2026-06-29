Заманив до будівлі та зґвалтував 13-річну дівчинку: на Львівщині затримали чоловіка

На Стрийщині заарештували чоловіка через зґвалтування 13-річної дівчинки / © Поліція Львівської області

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У Стрийському районі, що на Львівщині, поліцейські затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчинки. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

За словами поліцейських, інцидент стався 20 червня близько 21:00 в одному з сіл району. Наступного дня до правоохоронців із заявою звернулася 59-річна мати постраждалої. На місце події виїжджали слідчі та ювенальні поліцейські.

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«На місці злочину працювали слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції», — зазначили у поліції.

Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, вже повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

«Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років», — зазначили у поліції.

Наразі досудове розслідування у справі триває. Підозрюваний перебуватиме під вартою на час слідства.

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Нагадаємо, в Україні стався новий скандал із працівником школи. У Полтаві викрили 51-річного шкільного охоронця, який влаштовував собі інтимне дозвілля з 14-річною ученицею одного з навчальних закладів міста. Але, як уточнюють в поліції, в цьому випадку не йдеться про згвалтування.

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