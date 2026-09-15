«Безкоштовний» iPhone обійшовся у 540 тисяч гривень: як жінку ошукали на Львівщині

iPhone / © Associated Press

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На Львівщині жінка втратила 540,5 тисячі гривень, повіривши у розіграш iPhone 17 Pro Max в Instagram. Гроші вона переказувала шахраям протягом кількох тижнів, сподіваючись отримати нібито безкоштовний смартфон.

Про це повідомляє Lviv Media.

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За матеріалами справи, у лютому жінка побачила в Instagram оголошення про розіграш iPhone 17 Pro Max та перейшла за посиланням. Після цього її перенаправило на сторінку в Telegram, де з нею почав листуватися невідомий чоловік.

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Від 16 лютого до 29 березня він переконував жінку, що для отримання виграного смартфона необхідно оплачувати різні послуги. При цьому їй обіцяли, що згодом усі внесені гроші повернуть.

Жінка неодноразово переказувала кошти зі своїх банківських карток на різні рахунки.

«Загальна сума — 540 тисяч 500 гривень. Вказані грошові кошти вона переказувала з власних банківських карток», — йдеться в судовій ухвалі.

Зрештою смартфона жінка так і не отримала, а гроші їй не повернули.

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У квітні потерпіла звернулася до правоохоронців. У межах розслідування суд дозволив отримати банківську інформацію щодо однієї з карток, на яку надходили її кошти. Наразі розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що аферисти від імені СБУ звинувачують українців у державній зраді та вимагають гроші за «закриття справи». Щоб маніпуляція виглядала переконливо, злочинці надсилають у месенджери підроблені службові посвідчення, «витяги з реєстрів» чи інші фальшиві офіційні документи. Після створення стресової ситуації жертві пропонують «вирішити питання» — переказати кошти для закриття справи або уникнення кримінальної відповідальності.

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