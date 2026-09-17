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На Львовщине прогремел взрыв возле ТЦК: есть раненый военный
Неизвестный предмет подбросили прямо у входа в ТЦК во Львовской области. Произошел взрыв, ранен.
В городе Николаев во Львовской области у входа в ТЦК взорвался неизвестный предмет. В результате травмировался военный, его уже доставили в больницу.
Об этом сообщила группа коммуникаций Львовского областного ТЦК и СП.
Возле ТЦК во Львовской области раздался взрыв: что известно
В пресс-службе сообщили, что это произошло примерно в 16:30 у входа в здание 2-го отдела Стрыйского РТЦК. Предварительно взрывчатку с улицы подбросили неизвестные.
«В результате взрыва ранения получил военнослужащий 2 отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую ЦРБ, состояние раненого — средней тяжести», — отметили в ведомстве.
На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа, которые выясняют все детали и обстоятельства инцидента.
«Призываем граждан сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников», — подытожили во Львовском областном ТЦК и СП.
Напомним, Яворовский районный суд признал виновными супругов из Львовщины за препятствование деятельности ВСУ. Василиса и Дмитрий Д. администрировали Viber-группу села, где делились данными о локациях работников ТЦК. Пара получила по пять лет тюрьмы, но реальный срок им заменили испытательным.
Ранее во Львове во время исполнения служебных обязанностей погиб 55-летний военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки младший сержант Александр Боднар.