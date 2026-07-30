Атака по Львову / © ДСНС

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У ніч проти 30 липня Росія атакувала Львів балістичними ракетами. Одна із них вщент зруйнувала житловий будинок. Багато постраждалих, пошуки людей тривають.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський вранці 30 липня.

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За його словами, станом на 9-ту ранку у Львові зараз тривають роботи на місці влучання по будинку. Там розбирають завали і шукають людей, які опинилися під завалами.

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