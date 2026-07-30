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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
1 хв

Ракета вщент рознесла житловий будинок, шукають людей: Зеленський — про моторошні деталі атаки по Львову (фото)

Росія атакувала Україну 30 липня 70 ракетами, більшість із них — балістичні, та ще понад 280 ударними дронами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по Львову

Атака по Львову / © ДСНС

У ніч проти 30 липня Росія атакувала Львів балістичними ракетами. Одна із них вщент зруйнувала житловий будинок. Багато постраждалих, пошуки людей тривають.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський вранці 30 липня.

За його словами, станом на 9-ту ранку у Львові зараз тривають роботи на місці влучання по будинку. Там розбирають завали і шукають людей, які опинилися під завалами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
302
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