Мер Львова Садовий двічі впав через ожеледицю
Міський голова Львова запевняє, що комунальники працюють у посиленому режимі.
У середу, 4 лютого, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ожеледицю на вулицях міста сьогодні він упав уже двічі. Водночас міський голова запевнив, що комунальники працюють в посиленому режимі.
Про це він написав у соцмережі Facebook.
«Сьогодні впав вже двічі. Виявилося, що робити присідання зранку недостатньо, щоб втриматися на льоду», — зауважив Садовий.
За його словами, комунальні служби працюють в посиленому режимі і роблять усе можливе.
«Але ситуація на дорогах справді складна. Будьте обережні, будь ласка!» — звернувся мер до львів’ян.
У коментарях мешканці міста сумніваються у посиленій роботі комунальників.
«Може, у центрі міста і працюють. Але трохи далі від центру — хіба після звернення на гарячу лінію міста, і то не завжди», — йдеться в одному з коментарів.
«Запитав на [вулиці] С.Бандери в двірника, чому не посипають, відповів — 2 відра піску дали на місяць, чим посипати?» — написав інший коментатор.
Нагадаємо, раніше у Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації через загрозу нового масованого удару РФ. Мер міста Андрій Садовий припускав, що ворог може скористатися різким похолоданням і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі.