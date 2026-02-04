Мер Львова Садовий двічі впав через ожеледицю

Мер Львова Андрій Садовий

Реклама

У середу, 4 лютого, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ожеледицю на вулицях міста сьогодні він упав уже двічі. Водночас міський голова запевнив, що комунальники працюють в посиленому режимі.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

«Сьогодні впав вже двічі. Виявилося, що робити присідання зранку недостатньо, щоб втриматися на льоду», — зауважив Садовий.

Реклама

За його словами, комунальні служби працюють в посиленому режимі і роблять усе можливе.

«Але ситуація на дорогах справді складна. Будьте обережні, будь ласка!» — звернувся мер до львів’ян.

У коментарях мешканці міста сумніваються у посиленій роботі комунальників.

«Може, у центрі міста і працюють. Але трохи далі від центру — хіба після звернення на гарячу лінію міста, і то не завжди», — йдеться в одному з коментарів.

Реклама

«Запитав на [вулиці] С.Бандери в двірника, чому не посипають, відповів — 2 відра піску дали на місяць, чим посипати?» — написав інший коментатор.

Нагадаємо, раніше у Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації через загрозу нового масованого удару РФ. Мер міста Андрій Садовий припускав, що ворог може скористатися різким похолоданням і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі.