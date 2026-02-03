Смерть мобілізованого у ТЦК Яворова: дружина та військкомат розповіли різні версії

На Львівщині в приміщенні ТЦК помер чоловік / © ТСН

У ТЦК міста Яворів Львівської області помер 48-річний мобілізований Іван Воловецький.

Про це у соцмережах повідомила його дружина Тетяна Воловецька.

За її словами, трагедія сталася 2 лютого.

«Працівники ТЦК затримали мого чоловіка Воловецького Івана Остаповича 21.06.1977(48 років). Протягом дня, перебуваючи під контролем представників ТЦК, він помер. Людина пішла з життя за нез’ясованих обставин у державному закладі», — пише дружина померлого.

Вона вимагає пояснень від Львівського ОТЦК, розслідування з боку ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони і «прозорої судово-медичної експертизи, щоб встановити реальну причину смерті».

Що кажуть у ТЦК

Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував звинувачення і стверджує, що причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння.

У ТЦК підтвердили, що дійсно зупинили Івана Воловецького для перевірки військово-облікових документів. У військкоматі стверджують, що чоловік перебував у нетверезому стані.

«Було виявлено, що громадянин Воловецький знаходиться у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку. Документів при собі не мав. Відповідно був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП. Громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних», — йдеться в повідомленні.

Далі чоловікові нібито стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

«Прибувши на місце події черговий побачив, що громадянин Воловецький І. знаходиться без ознак життя. Було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть без ознак фізичного насилля. Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину… Згідно висновку медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння», — запевняють у військкоматі.

