Немовля з туберкульозом і брат з опіками: на Львівщині забрали сімох дітей із небезпечної сім’ї

На Львівщині у багатодітній сім’ї вилучили 7 дітей через нелюдські умови та каліцтва малечі / © Офіс Генерального прокурора

На Львівщині правоохоронці вилучили сімох дітей із багатодітної родини через загрозу їхньому життю та здоров’ю. Приводом для реагування стала госпіталізація двох малолітніх братів із тяжкими захворюваннями та травмами, що стали наслідком тривалого неналежного догляду.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

За даними Жовківської окружної прокуратури, першим до лікарні потрапив 6-місячний хлопчик. Медики діагностували у немовляти судоми, грип А та набуту форму туберкульозу. За кілька днів допомога знадобилася його 2-річному брату: дитина перекинула на себе окріп і отримала серйозні опіки голови, ока та вуха. На момент інциденту батьків вдома не було, тож старші діти покликали на допомогу сусідку, яка і викликала «швидку».

«Обидва хлопчики зараз перебувають у лікарні Львова і отримують допомогу. Жовківської окружної прокуратури матері повідомлено про підозру у злісному невиконання батьками, встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки», — повідомили у прокуратурі.

Також додали, що через критичну ситуацію в родині прокуратура разом із поліцією прийняли рішення про термінове вилучення всіх сімох дітей. Їх перевели до безпечного спеціалізованого закладу, оскільки умови проживання в сім’ї визнали небезпечними для життя.

Правоохоронці також перевіряють причетність батька до інцидентів та вивчають діяльність місцевих соціальних служб, аби з’ясувати, чому родина з такими умовами проживання залишалася поза належною увагою профільних органів.

Досудове розслідування проводять слідчі поліції Львівського району за процесуального керівництва прокуратури.

