Жорстоке вбивство собаки на Львівщині: поліція шукає злочинця

На Львівщині поліція шукає того, хто вбив домашнього собаку в селі Старе Село. Про злочин повідомила 24-річна власниця тварини ввечері 2 лютого. На місце події виїжджали слідчі та експерти-криміналісти.

Про це повідомила Поліція Львівської області.

За попередніми даними правоохоронців, тварина померла невдовзі після отримання поранення. Під час огляду у хребті собаки виявили металеві фрагменти, які, ймовірно, є частинами дробових набоїв. Наразі тіло тварини направлено на експертизу для остаточного встановлення причин смерті та типу зброї, з якої було здійснено постріл.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури за такими параметрами:

Кваліфікація: ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами).

Можливе покарання: обмеження волі на строк від одного до трьох років або ув’язнення на термін від двох до трьох років.

Додаткові заходи: передбачена обов’язкова конфіскація тварини (якщо у зловмисника є інші).

Поліція проводить комплекс оперативно-розшукових заходів для затримання причетної особи. Правоохоронці звертаються до громадян: усіх, хто став свідком події або володіє інформацією про особу стрільця, просять негайно зателефонувати на лінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції.

