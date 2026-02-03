- Дата публікації
Жорстоке вбивство собаки на Львівщині: поліція шукає злочинця
На Львівщині розшукують зловмисника, який застрелив собаку з вогнепальної зброї.
На Львівщині поліція шукає того, хто вбив домашнього собаку в селі Старе Село. Про злочин повідомила 24-річна власниця тварини ввечері 2 лютого. На місце події виїжджали слідчі та експерти-криміналісти.
Про це повідомила Поліція Львівської області.
За попередніми даними правоохоронців, тварина померла невдовзі після отримання поранення. Під час огляду у хребті собаки виявили металеві фрагменти, які, ймовірно, є частинами дробових набоїв. Наразі тіло тварини направлено на експертизу для остаточного встановлення причин смерті та типу зброї, з якої було здійснено постріл.
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури за такими параметрами:
Кваліфікація: ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами).
Можливе покарання: обмеження волі на строк від одного до трьох років або ув’язнення на термін від двох до трьох років.
Додаткові заходи: передбачена обов’язкова конфіскація тварини (якщо у зловмисника є інші).
Поліція проводить комплекс оперативно-розшукових заходів для затримання причетної особи. Правоохоронці звертаються до громадян: усіх, хто став свідком події або володіє інформацією про особу стрільця, просять негайно зателефонувати на лінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції.
