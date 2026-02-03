ТСН у соціальних мережах

Львів
193
2 хв

Жорстоке вбивство собаки на Львівщині: поліція шукає злочинця

На Львівщині розшукують зловмисника, який застрелив собаку з вогнепальної зброї.

Руслана Сивак
Поліція України

Поліція України / © Національна поліція України

На Львівщині поліція шукає того, хто вбив домашнього собаку в селі Старе Село. Про злочин повідомила 24-річна власниця тварини ввечері 2 лютого. На місце події виїжджали слідчі та експерти-криміналісти.

Про це повідомила Поліція Львівської області.

За попередніми даними правоохоронців, тварина померла невдовзі після отримання поранення. Під час огляду у хребті собаки виявили металеві фрагменти, які, ймовірно, є частинами дробових набоїв. Наразі тіло тварини направлено на експертизу для остаточного встановлення причин смерті та типу зброї, з якої було здійснено постріл.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури за такими параметрами:

  • Кваліфікація: ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами).

  • Можливе покарання: обмеження волі на строк від одного до трьох років або ув’язнення на термін від двох до трьох років.

  • Додаткові заходи: передбачена обов’язкова конфіскація тварини (якщо у зловмисника є інші).

Поліцейські розшукують особу, яка застрелила собаку у Львівському районі. / © Поліція Львівської області

Поліцейські розшукують особу, яка застрелила собаку у Львівському районі. / © Поліція Львівської області

Поліція проводить комплекс оперативно-розшукових заходів для затримання причетної особи. Правоохоронці звертаються до громадян: усіх, хто став свідком події або володіє інформацією про особу стрільця, просять негайно зателефонувати на лінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції.

Нагадаємо, у селі Білогородка під Києвом поліцейські змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю для знешкодження агресивного собаки, який без супроводу власника блукав жвавою вулицею та напав на інспектора.

Раніше ми писали, що у Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ймовірного жорстокого поводження з тваринами, внаслідок якого загинули дві собаки.

193
