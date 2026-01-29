Львів готується до надзвичайної ситуації: Садовий звернувся з проханням

Садовий попередив про можливі атаки на енергосистему цими вихідними / © Pixabay

У Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації через загрозу нового масованого удару РФ цими вихідними.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

«Не моя робота передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про „енергетичне перемир’я“. Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній», — пише міський голова.

Садовий припускає, що ворог може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі. Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації.

«Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста», — каже мер.

Тому Садовий закликав львів’ян:

організуватися та перевірити укриття

зарядити павербанки та зарядні станції, але не залишати їх без нагляду під час заряджання;

запастися базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;

з’ясувати, чи у вашому будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди;

довіряти лише офіційним джерелам інформації.

якщо будинок залишиться без електрики чи тепла: у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги.

Окремо мер Львова закликав у разі тимчасового відключення теплопостачання не зливати воду з батарей — до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за той чи інший будинок.

«Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові», — підсумував Садовий.

Раніше у Мережі з’явилися повідомлення російських пропагандистів про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я».

Журналіст Денис Казанський припустив, що жодного перемир’я немає, а є просто звичайна пауза між обстрілами. Бо окупантам потрібно накопичити ракети.