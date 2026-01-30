Львів готується до удару: аптекам та супермаркетам радять зробити запас

Аптека у Львові / © Львівська міська рада

Через загрозу надзвичайної ситуації після можливого російського удару у Львові ухвалили рішення рекомендувати супермаркетам та аптекам зробити двотижневий запас товарів першої необхідності та подбати про резервне живлення.

Про це повідомили в п’ятницю, 30 січня, на сайті Львівської міськради.

«Йдеться про автономне живлення, логістику для забезпечення пального щонайменше на два тижні та необхідні обсяги товарів першої потреби — хліб, воду, засоби гігієни, дитяче харчування. Також важливо, щоб у разі потреби люди могли розраховуватись готівкою. Ми не знаємо, якою буде ситуація, але просимо бізнес заздалегідь підготувати внутрішню логістику і бути готовими діяти разом у разі надзвичайних ситуацій», — сказала під час засідання виконкому директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко додав, що усі міські служби переведено на посилений режим роботи.

«Важливо, щоб підприємства і торговельні мережі могли працювати навіть у складних умовах. Ми готуємося до різних сценаріїв і маємо бути готові до будь-яких викликів», — сказав він.

Нагадаємо, напередодні у Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації через загрозу нового масованого удару РФ цими вихідними. Мер міста Андрій Садовий припускає, що ворог може скористатися різким похолоданням і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі.

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що до 1 лютого Росія не битиме по Україні на прохання президента США Дональда Трампа — для створення сприятливих умов для переговорів.