У Львові гримлять вибухи: влада зробила заяву

Львів / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги 5 лютого. Над містом кружляє російських дрон.

Про це повідомили очільник Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий та місцеві телеграм-канали.

«У Львові працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою», — написав Козицький в Мережі.

Перед цим він попереджав про ворожий безпілотник курсом на обласний центр.

«Безпілотник над містом», — повідомив своєю чергою Садовий.

Жителі Львова чули стрілянину — ймовірно, це звуки роботи мобільних вогневих груп.

Як стало відомо після відбою повітряної тривоги, ворожий безпілотник знешкодили. Це сталося на території Львівської громади.

«Це була атака на обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежі та значних пошкоджень не зафіксовано», — повідомив мер.

До слова, 30 січня Львівська міськрада рекомендувала супермаркетам та аптекам створити двотижневий запас товарів першої потреби та пального через загрозу надзвичайних ситуацій. Бізнес закликали забезпечити автономне живлення та можливість готівкового розрахунку. Влада міста перевела всі служби на посилений режим роботи, готуючись до будь-яких сценаріїв і можливих російських ударів.