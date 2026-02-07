- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Прикордонні камери показали приховане життя лісів на заході України (фото, відео)
Системи відеоспостереження на кордоні фіксують не лише порушників, а й життя дикої природи.
У прикордонних районах Львівської області камери спостереження зафіксували активність дикої природи.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у Telegram.
За інформацією прикордонників, в об’єктиви потрапили олені, косулі та лисиця, які пересуваються поблизу кордону.
У ДПСУ зазначають, що камери дозволяють ефективно контролювати найвіддаленіші та важкопрохідні ділянки місцевості, де постійне патрулювання ускладнене. Водночас відеоспостереження наочно демонструє, що прикордонні ліси є середовищем проживання не лише мирних тварин, а й потенційно небезпечних хижаків.
Прикордонники закликають громадян, які перебувають у прикордонній зоні, суворо дотримуватися встановлених правил, пересуватися виключно визначеними маршрутами та не ігнорувати вимоги безпеки.
У службі наголошують, що зустріч із дикою твариною може становити серйозну загрозу для життя і здоров’я.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксовано рух зайця.