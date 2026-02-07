Росіяни масовано вдарили по Львівщині: влада зробила тривожну заяву

Ракетний удар. / © Associated Press

Уночі та вранці 7 лютого Львівська область пережила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами. Під прицілом були об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Зафіксовано пошкодження.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, сили ППО збили частину безпілотників, а також також щонайменше дві ракети невстановленого зразка.

«Під час тривоги, яка тривала понад шість годин, постраждали об’єкти критичної енергетичної інфраструктури», — наголосив чиновник.

В ОВА також повідомили, що у селі Старий Добротвір, ймовірно, через влучання безпілотника, загорівся житловий будинок. Рятувальники вже загасили пожежу. За даними влади, інформації про жертв та постраждалих не надходило.

Окрім того, Козицький звернувся до мешканців Львівщини. Зокрема, через атаки на об’єкти енергетики.

«Через те, що poсiяни прицільно били по об’єктах енергетики в різних областях нашої держави, відключення світла можуть тривати значно довше. Зарядіть пристрої першої необхідності», — наголосив чиновник.

Нагадаємо, очільник Міненерго Денис Шмигаль повідомив, що вночі та зранку РФ била по основній енергомережі України. Під ударом опинилися підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, що є основою енергомережі країни. Крім того, РФ вдарила по генераціях Бурштинської і Добротвірської ТЕС.