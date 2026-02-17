Степан та Діана, яких на Львівщині вбив рідний батько / © Ігор Зінкевич / Facebook

Львівська область оговтується від страшної звістки про розстріл 13-річного Степана та 15-річної Діани власним батьком. Колишній єгер Ігор М., який професійно володів зброєю, вчинив самогубство після вбивства дітей, поки дружина була на курсах у Польщі.

Подробиці трагедії повідомило «Твоє місто».

Вбивство дітей на Львівщині: подробиці про родину

Староста села Станіславчик Володимир Ясінський повідомив, що Діана навчалася у 9-му класі гімназії, а Степан — у 7-му. За його словами, діти були товариськими, мали багато друзів і легко знаходили спільну мову з оточенням.

«Дуже хороші діти були. Культурні, виховані, завжди віталися, добре навчалися. Вони були доглянуті, чисті, чемні», ­– сказав Ясінський.

Міський голова Бродів Анатолій Белей повідомив, що чоловік був мисливцем і не зловживав алкоголем.

«Сталася страшна трагедія. Мені в голову це не вкладається. Чоловік не пив, був мисливцем. Що там сталося? Ніхто не може сказати… Хіба Бог один знає», — сказав посадовець.

За його словами, мати дітей повернулася з Польщі, де два тижні навчалася на курсах. Вона працює на підприємстві «Електроконтакт Україна», на якому виготовляють електричні кабельні — провідникові мережі до автомобілів.

«Лише два тижні не було вдома… І така сталася біда… Батько застрелив двох дітей, яким сам дав життя… Це неможливо зрозуміти. Я не пам’ятаю такого в своєму житті, щоби три труни були в одній родині», — додав Белей.

Староста села також сказав, що Ігор М. не зловживав алкоголем, а родина вважалася благополучною та не мала матеріальних труднощів.

«До слова, загиблий був мисливцем. Колись, ще задовго до війни, працював єгерем. Тому добре володів мисливською зброєю», — сказав Ясінський.

Похорон дітей і батька у Станіславчику відбудеться 17 лютого.

Нові деталі від прокуратури про трагедію на Львівщині

Керівниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури Ольвія Герляк повідомила, що остаточну причину трагедії поки не встановлено — слідство триває, телефони вилучені.

Версію про можливий конфлікт між подружжям у прокуратурі не коментують через відсутність підтверджених даних.

Водночас там уточнили, що мисливська рушниця була зареєстрована законно, а дозвіл на її зберігання і носіння залишався чинним.

Також зазначається, що сім’я не перебувала на обліку в правоохоронців чи соціальних служб, вважалася благополучною та мала міцні соціальні зв’язки — жодних сигналів про проблеми раніше не надходило.

Причиною вбивства і самогубства могли стати ревнощі

Попри репутацію благополучної родини, джерела ТСН.ua у правоохоронних органах повідомили, що мотивом до злочину могли стати ревнощі. Чоловік підозрював дружину, яка працює в Польщі, у зраді та боявся, що вона забере дітей за кордон. Хрещена вбитої дівчинки підтвердила, що в сім’ї й раніше траплялося насильство: чоловік бив дружину.

За день до розстрілу чоловік залишив неоднозначний коментар під старим фото дружини про «бурхливу ніч».

Мати дітей уже повернулася в Україну для поховання.

Вбивство двох дітей на Львівщині — що відомо про трагедію

Нагадаємо, ввечері 15 лютого у селі Станіславчик на Львівщині 42-річний чоловік застрелив двох своїх дітей віком 13 та 15 років із мисливської рушниці, після чого наклав на себе руки. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та самогубства, триває слідство для з’ясування всіх обставин.

Дружина чоловіка, який убив дітей і себе на Львівщині, повернулася з-за кордону. Поліція вже допитує її, а також рідних і знайомих сім’ї. Встановлено, що зброя, з якої стріляв чоловік, була зареєстрованою.

У школі зазначають, що сім’я була на доброму рахунку й не потрапляла в поле зору соціальних служб. Шоковані трагедією педагоги та учні отримають необхідну психологічну допомогу, яку вже готуються надати у школі.

У Бродівській громаді через трагедію в селі Станіславчик оголошено три дні жалоби — від 16 до 18 лютого.