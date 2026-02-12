Чоловік на Львівщині жорстоко вбив вагітну співмешканку та друга: запідозрив, що вони коханці

На Львівщині чоловіка засудили за подвійне вбивство / © pixabay.com

Яворівський районний суд ухвалив вирок у резонансній справі про подвійне вбивство, що сталося навесні 2024 року у Львівській області.

Обвинувачений, 57-річний водій місцевого підприємства, власноруч позбавив життя свою цивільну дружину та спільного знайомого.

Про це йдеться у вироку суду.

Що відомо про трагедію на Львівщині

Трагедія розігралася 29 березня 2024 року в приватному будинку на Львівщині. Того дня до обвинуваченого та його співмешканки завітав спільний друг. Компанія розпивала спиртне: спочатку спирт, а потім — горілку та пиво.

Близько 21:00 між чоловіками виник конфлікт. Обвинувачений заявив, що співмешканка зраджує його з цим другом ще від січня. Під впливом алкоголю та ревнощів він накинувся на суперника.

Жорстокість, що шокувала експертів

За матеріалами суду, нападник діяв із особливою жорстокістю. Спершу він побив конкурента руками та ногами, спричинивши численні переломи ребер та крововиливи в мозок. Коли той упав, обвинувачений задушив його руками.

Після цього чоловік переключився на співмешканку. Він наказав жінці лягти в ліжко, де завдав їй серію ударів по голові та тулубу, а потім також задушив.

«В пориві гніву я підійшов до жінки, яка була на кухні, та крикнув: "Йди лягай в ліжко". В ліжку завдав їй ударів, був п’яний та дуже розлючений через те, що вона зраджувала. Зранку побачив, що вона лежить поряд побита і не дихає. Друг лежав мертвий на підлозі біля вхідних дверей», — йдеться у свідченні підсудного.

Жахливим фактом стало те, що згідно з висновком судово-медичної експертизи, вбита 41-річна жінка перебувала на 12-13 тижні вагітності. Обвинувачений у суді заявив, що не знав про цей стан.

Докази та вирок

Попри те, що вбивця сам повідомив сусідку про «два трупи» вранці, у суді він намагався переконати, що не пам’ятає всіх деталей через сп’яніння. Проте ДНК-експертизи підтвердили його провину: сліди крові обох жертв були знайдені на його светрі, джинсах та черевиках.

Суд врахував:

Обтяжувальні обставини: вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння та вбивство особи похилого віку (потерпілому було 69 років).

Пом’якшувальні обставини: щире каяття, відсутність попередніх судимостей та стан здоров’я (чоловік переніс інфаркт).

Рішення суду: Колегія суддів визнала чоловіка винним за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб). Йому призначено покарання у вигляді 12 років та 6 місяців позбавлення волі.

Також суд частково задовольнив цивільний позов сестри вбитої жінки, зобов’язавши засудженого виплатити 100 000 гривень моральної шкоди.

До набрання вироком чинності засуджений залишатиметься під вартою.

