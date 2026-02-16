- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 317
- Час на прочитання
- 1 хв
Вбивство дітей на Львівщині: поліція допитує дружину загиблого, яка повернулася до України
Окрім дружини загиблого, яка прибула до Україну з-за кордону, правоохоронці також проводять опитування рідних і знайомих родини, в якій сталася трагедія.
Дружина чоловіка, який вбив своїх дітей і вчинив самогубство в селі Станіславчик Золочівського району Львівської області, вже повернулася до України. Зараз її допитують правоохоронці.
Про це пише «Укрінформ» із посиланням на коментар пресслужби ГУ Національної поліції у Львівській області.
Також у пресслужбі обласної поліції Львівщини зазначили, мисливська рушниця, з якої загиблий здійснив постріли, була зареєстрованою, він мав на неї дозвіл.
Родина, в якій сталася трагедія, не перебувала не обліку у соціальних службах.
Наразі призначені експертизи на наявність алкоголю чи інших речовин в крові загиблого.
Триває досудове розслідування.
Що передувало
Нагадаємо, мешканець Львівщини застрелив двох своїх дітей та наклав на себе руки.
За даними слідства, близько 21:25 бабуся почула звуки пострілів у сусідній кімнаті. Коли жінка туди зайшла, то виявила без ознак життя 13-річного онука, 15-річну онучку та їхнього 42-річного батька. Вона одразу викликала поліцію.
У Мережі поширили фото брата і сестри, яких застрелив батько.
У школі, де навчалися діти, повідомили, що родина вважалася благополучною, на обліках соціальних служб не перебувала. Вчителі та однокласники шоковані трагедією, у навчальному закладі готуються надати психологічну підтримку учням і педагогам.