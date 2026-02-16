ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
1 хв

Вбивство дітей на Львівщині: поліція допитує дружину загиблого, яка повернулася до України

Окрім дружини загиблого, яка прибула до Україну з-за кордону, правоохоронці також проводять опитування рідних і знайомих родини, в якій сталася трагедія.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Поліція Львівщини

Поліція Львівщини / © ГУ Національної Львівської поліції

Доповнено додатковими матеріалами

Дружина чоловіка, який вбив своїх дітей і вчинив самогубство в селі Станіславчик Золочівського району Львівської області, вже повернулася до України. Зараз її допитують правоохоронці.

Про це пише «Укрінформ» із посиланням на коментар пресслужби ГУ Національної поліції у Львівській області.

Окрім дружини загиблого, яка прибула до Україну з-за кордону, правоохоронці також проводять опитування рідних і знайомих родини, в якій сталася трагедія.

Також у пресслужбі обласної поліції Львівщини зазначили, мисливська рушниця, з якої загиблий здійснив постріли, була зареєстрованою, він мав на неї дозвіл.

Родина, в якій сталася трагедія, не перебувала не обліку у соціальних службах.

Наразі призначені експертизи на наявність алкоголю чи інших речовин в крові загиблого.

Триває досудове розслідування.

Що передувало

Нагадаємо, мешканець Львівщини застрелив двох своїх дітей та наклав на себе руки.

За даними слідства, близько 21:25 бабуся почула звуки пострілів у сусідній кімнаті. Коли жінка туди зайшла, то виявила без ознак життя 13-річного онука, 15-річну онучку та їхнього 42-річного батька. Вона одразу викликала поліцію.

У Мережі поширили фото брата і сестри, яких застрелив батько.

У школі, де навчалися діти, повідомили, що родина вважалася благополучною, на обліках соціальних служб не перебувала. Вчителі та однокласники шоковані трагедією, у навчальному закладі готуються надати психологічну підтримку учням і педагогам.

Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie