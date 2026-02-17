Степан и Диана, которых на Львовщине убил родной отец / © Игорь Зинкевич / Facebook

Львовская область оправляется от страшного известия о расстреле 13-летнего Степана и 15-летней Дианы собственным отцом. Бывший егерь Игорь М., который профессионально владел оружием, совершил самоубийство после убийства детей, пока жена была на курсах в Польше.

Подробности трагедии сообщило «Твоє місто».

Убийство детей на Львовщине: подробности о семье

Староста села Станиславчик Владимир Ясинский сообщил, что Диана училась в 9-м классе гимназии, а Степан — в 7-м. По его словам, дети были общительными, у них было много друзей и они легко находили общий язык с окружающими.

"Очень хорошие дети были. Культурные, воспитанные, всегда здоровались, хорошо учились. Они были ухоженные, чистые, вежливые», — сказал Ясинский.

Городской голова Бродов Анатолий Белей сообщил, что мужчина был охотником и не злоупотреблял алкоголем.

«Произошла страшная трагедия. Мне в голову это не укладывается. Мужчина не пил, был охотником. Что там произошло? Никто не может сказать… Разве Бог один знает», — сказал чиновник.

По его словам, мать детей вернулась из Польши, где две недели училась на курсах. Она работает на предприятии «Электроконтакт Украина», на котором изготавливают электрические кабельные — проводниковые сети к автомобилям.

«Всего две недели не было дома… И такая случилась беда… Отец застрелил двух детей, которым сам дал жизнь… Это невозможно понять. Я не помню такого в своей жизни, чтобы три гроба были в одной семье», — добавил Белей.

Староста села также сказал, что Игорь М. не злоупотреблял алкоголем, а семья считалась благополучной и не имела материальных трудностей.

«К слову, погибший был охотником. Когда-то, еще задолго до войны, работал егерем. Поэтому хорошо владел охотничьим оружием», — сказал Ясинский.

Похороны детей и отца в Станиславчике состоятся 17 февраля.

Новые детали от прокуратуры о трагедии на Львовщине

Руководитель отдела информационной политики Львовской областной прокуратуры Ольвия Герляк сообщила, что окончательная причина трагедии пока не установлена — следствие продолжается, телефоны изъяты.

Версию о возможном конфликте между супругами в прокуратуре не комментируют из-за отсутствия подтвержденных данных.

В то же время там уточнили, что охотничье ружье было зарегистрировано законно, а разрешение на его хранение и ношение оставалось действующим.

Также отмечается, что семья не состояла на учете у правоохранителей или социальных служб, считалась благополучной и имела прочные социальные связи — никаких сигналов о проблемах ранее не поступало.

Причиной убийства и самоубийства могла стать ревность

Несмотря на репутацию благополучной семьи, источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что мотивом к преступлению могла стать ревность. Мужчина подозревал жену, которая работает в Польше, в измене и боялся, что она заберет детей за границу. Крестная убитой девочки подтвердила, что в семье и раньше случалось насилие: муж бил жену.

За день до расстрела мужчина оставил неоднозначный комментарий под старым фото жены о «бурной ночи».

Мать детей уже вернулась в Украину для погребения.

Убийство двух детей на Львовщине — что известно о трагедии

Напомним, вечером 15 февраля в селе Станиславчик на Львовщине 42-летний мужчина застрелил двух своих детей в возрасте 13 и 15 лет из охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства и самоубийства, ведется следствие для выяснения всех обстоятельств.

Жена мужчины, который убил детей и себя на Львовщине, вернулась из-за границы. Полиция уже допрашивает ее, а также родных и знакомых семьи. Установлено, что оружие, из которого стрелял мужчина, было зарегистрированным.

В школе отмечают, что семья была на хорошем счету и не попадала в поле зрения социальных служб. Шокированные трагедией педагоги и ученики получат необходимую психологическую помощь, которую уже готовятся предоставить в школе.

В Бродовской громаде из-за трагедии в селе Станиславчик объявлено три дня траура — с 16 по 18 февраля.