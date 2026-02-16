Звіряче вбивство двох дітей на Львівщині: деталі трагедії, яка сколихнула всю Україну

На Львівщині батько позбавив життя своїх дітей і наклав на себе руки / © Поліція Львівської області

Реклама

Жахлива трагедія, яка сталася 15 лютого в селі Станіславчик, сколихнула чи не всю Львівщину. У власному будинку були знайдені тіла 42-річного чоловіка та двох його неповнолітніх дітей.

За попередньою версією слідства, батько застрелив сина та доньку з мисливської рушниці, після чого вкоротив собі віку. Наразі правоохоронці та соціальні служби намагаються з’ясувати, що стало мотивом цього жахливого злочину.

Деталі читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Жахлива трагедія на Львівщині

15 лютого у селі Станіславчик Золочівського району Львівської області правоохоронці виявили тіла трьох людей: 42-річного місцевого мешканця та його двох дітей 13 і 15 років без ознак життя.

У поліції повідомляють, що повідомлення про постріли в одному з будинків надійшло близько 21:25.

Повідомлення про постріли в одному з будинків Станіславчика надійшло до поліції близько 21:25 / © Поліція Львівської області

Наразі правоохоронці розслідують справу як умисне вбивство двох осіб і самогубство (ст. 115 КК України).

Слідчі дії тривають — поліція з’ясовує, що саме стало причиною трагедії. Нагляд за перебігом досудового розслідування здійснює обласна прокуратура.

Реклама

Моторошні подробиці жахливого інциденту

Представник обласної прокуратури Юрій Матлах у коментарі «Суспільному» розповів, що свідком подій стала бабуся дітей. Близько пів на десяту вечора жінка, перебуваючи в іншій кімнаті, почула постріли.

Зайшовши до приміщення, вона виявила тіла свого 42-річного сина та двох онуків — 13-річного хлопчика і 15-річної дівчинки. Жінка одразу викликала поліцію.

Постріли в будинку почула бабуся, яка й викликала поліцію / © Поліція Львівської області

За офіційною версією правоохоронців, чоловік убив сина та доньку пострілами з мисливської рушниці, а потім, за даними поліцейських, скоїв самогубство.

«Можливі мотиви вказаного злочину перевіряють. Серед них, зокрема, й попередні конфлікти, можливі в сім’ї. Вилучено мобільні телефони та перевіряється їхнє листування, які були контакти в сім’ї, яке було оточення, а також інші версії», — розповів Юрій Матлах.

Реклама

Поліція допитує дружину загиблого, яка повернулася до України

Дружина чоловіка, який убив своїх дітей і вчинив самогубство, вже прибула з-за кордону. Її допитують слідчі. Окрім неї, правоохоронці опитують родичів та знайомих сім’ї, щоб зрозуміти мотиви вчинку.

Також у поліції підтвердили, що мисливська рушниця була зареєстрована на чоловіка офіційно. Наразі призначено низку експертиз, зокрема токсикологічну, щоб з’ясувати, чи перебував він у стані сп’яніння у момент трагедії.

Дружина чоловіка, який убив своїх дітей і скоїв самогубство, вже прибула з-за кордону та займається організацією похорону / © ГУ Національної Львівської поліції

Що відомо про загиблих

Представник обласної прокуратури розповів, що загиблі діти мешкали разом з батьком і бабусею — матір’ю загиблого. Мати дітей перебуває на заробітках у Польщі, їй уже повідомили про трагедію.

У місцевій службі у справах дітей зазначили, що сім’ю характеризували як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

Реклама

За словами старости села Володимира Ясінського, в родині загиблих односельці не помічали конфліктів. У коментарі для ТСН.ua він повідомив, що мати вже займається організацією поховання.

«До мене, як до старости, не надходило жодних звернень ні від цієї родини, ні від їхніх сусідів щодо них. Ні усних, ні письмових. Родина була благополучною, цей чоловік працював на меблевому виробництві. Діти були доглянуті, користувались авторитетом серед учнів. Хлопчикові було 13 років, дівчинці — 15», — розповів він.

У гімназії розповіли про вбитих брата й сестру

У Мережі оприлюднили фото загиблих на Львівщині дітей.

© Ігор Зінкевич / Facebook

У Станіславчицькій гімназії, де навчалися брат із сестрою, повідомили, що шоковані трагедією.

Реклама

Педагоги зазначають, що родина була цілком благополучною, ніколи не потрапляла в поле зору соціальних служб і не мала жодних конфліктів із законом.

«Наші дорогі учні… Досі не віриться, що вас більше немає серед нас. Ваші усмішки, ваші голоси, ваші очі, повні життя і мрій, назавжди залишаться в моєму серці. Ви були світлом у нашому класі, радістю для вчителів і справжніми друзями для однокласників. Важко знайти слова, коли серце розривається від болю. Але я вірю, що тепер ви в Божих обіймах, під крилами Його любові, там, де немає сліз і страждань. Світла і вічна пам’ять вам, мої хороші. Ви назавжди залишитесь частиною нашого класу, нашого життя і наших сердець», — йдеться у дописі на сторінці школи.

Наразі в закладі готують програму психологічної допомоги для учнів і вчителів, щоб допомогти колективу впоратися з шоком від втрати.

У соцмережах одна з родичок цієї родини написала, що дітей звали Степан і Діана:

Реклама

«Ви росли на моїх очах, завжди непосидючі, енергійні й веселі. Мамина поміч та опора, чудові вірні друзі та світлі люди. Завжди були бажаними і частими гостями в моєму домі. Стьопа кожного разу мене засівав, навіть по телефону, коли я в іншій країні. Невимовні сум і біль через вашу втрату. Легких хмаринок. Вічна пам’ять».

Під цим дописом у соцмережі мати дітей написала: «Мої маленькі пташенятка».

Ймовірною причиною вбивства могли бути ревнощі чоловіка

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах розповіли, що, ймовірно, мотивом вбивства могли бути ревнощі. Водночас там зауважили, що зараз встановлюється, чи мали вони підґрунтя.

«Станом на зараз відомо таке: чоловік, який підозрюється у вбивстві своїх дітей, а після пострілів — у завдаванні собі смертельного поранення, конфліктував зі своєю дружиною, яка перебувала в Польщі. Наявність конфлікту буде підтверджена або спростована під час слідства, але попередньо про це маємо інформацію. Чоловік вважав, що у жінки є інший за кордоном», — повідомили дежерела.

Реклама

Також там розповіли, що мати начебто мала намір забрати дітей за кордон.

«Усе це, повторюся, за попередньою інформацією, могло стати мотивом убивства. Вкрай шокувальним мотивом. Можливо, вважав, що нехай його діти не дістануться нікому», — йдеться у повідомленні.

Місцева влада каже, що мешканці села висунули декілька версій трагедії, але офіційно орган самоврядування це не коментує.

Також, як з’ясувалося згодом, за день до вбиства їхній батько опублікував двозначний коментар на сторінці своєї дружини.

Реклама

Під фото, на якому зображено, як жіноча й чоловіча руки тримають по баночці популярного в Польщі молочного коктейлю, батько дітей написав: «Підготовка до бурхливої ночі, бо натверезо ніяк».

Крім того, саме це фото було опубліковане жінкою п’ять місяців тому, а прокоментоване її чоловіком лише напередодні розстрілу.

Офіційно львівські правоохоронці не спростовують, але й не підтверджують, що причиною трагедії стали ревнощі.

У Бродівській громаді оголосили триденну жалобу

Через жахливу трагедію в селі Станіславчик у громаді оголосили триденну жалобу. Про це повідомив міський голова Анатолій Белей. Жалоба триватиме від 16 до 18 лютого.

Реклама

«У цей час просимо утриматися від розважальних заходів і вшанувати памʼять загиблих», — написали в міській раді.

У Бродівській громаді оголосили триденну жалобу / © скриншот

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.