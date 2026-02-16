Постріли почула бабуся: з’явилися деталі жорстокого вбивства двох дітей на Львівщині

Поліція і медики на місці вбивства дітей у Львівській області / © Поліція Львівської області

Після того, як у Львівській області 42-річний чоловік розстріляв власних дітей із мисливської рушниці та наклав на себе руки, прокуратура розкрила перші деталі розслідування та назвала можливі причини кривавої драми.

Про це розповів начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах, повідомляє «Суспільне Львів».

За словами Матлаха, приблизно о 21:25 бабуся почула звуки пострілів із сусідньої кімнати. Коли вона зайшла туди, то побачила без ознак життя свого 13-річного онука, 15-річну онучку та їхнього 42-річного батька і негайно викликала поліцію.

Слідчі встановили, що чоловік застрелив дітей із зареєстрованої гладкоствольної мисливської рушниці, після чого вчинив самогубство.

Можливі мотиви вбивства і самогубства

«Можливі мотиви вказаного злочину перевіряють. Серед них зокрема і попередні конфлікти, можливі в сім’ї. Вилучено мобільні телефони і перевіряються їхні листування, які були контакти в сім’ї, яке було оточення, а також інші версії», — розповів представник обласної прокуратури.

Що відомо про родину?

Там також з’ясували, що діти мешкали разом із батьком та бабусею — матір’ю загиблого. Мати дітей перебуває на заробітках у Польщі, їй уже повідомили про трагедію.

Родина раніше не потрапляла до поля зору правоохоронців чи соціальних служб. За словами Матлаха, її вважали благополучною та такою, що мала міцні соціальні зв’язки, а односельці не помічали між родичами жодних конфліктів.

Зараз триває розслідування за статтею про умисне вбивство двох дітей, а також за статтею про вбивство з поміткою «самогубство».

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що у селі Станіславчик на Львівщині 42-річний чоловік застрелив двох своїх дітей віком 13 і 15 років із мисливської рушниці, після чого наклав на себе руки. Правоохоронці прибули на місце після повідомлення про постріли. Поліція відкрила кримінальне провадження для з’ясування всіх обставин.