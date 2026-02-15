Батько застрелив дітей і покінчив із життям: жахлива трагедія у Львівській області

Чоловік застрелив дітей / © Pixabay

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У селі Станіславчик Золочівського району на Львівщині сталася трагічна подія — загинули двоє дітей та їхній батько.

Як повідомила поліція Львівщини, сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району.

Як повідомив офіційний телеграм-канал голови Львівська обласна військова адміністрація Максима Козицького, станом на 22:45 15 лютого правоохоронці виявили тіла двох дітей віком 13 і 15 років, а також їхнього 42-річного батька. За попередньою інформацією слідства, чоловік застрелив дітей з мисливської рушниці, після чого вчинив самогубство.

Реклама

Обставини трагедії з’ясовують. На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби. За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Поліція подвійного вбивства. / © Поліція Львівської області

У місцевій службі у справах дітей зазначили, що родину характеризували як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

За фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (умисне вбивство) із приміткою “самогубство”. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що на Рівненщині 72-річний чоловік вбив п’ятьох людей у приміщенні колишньої школи. Очевидці розповіли, що підозрюваний був привітним, але останнім часом конфліктував із сусідами.

Реклама

Також повідомлялось, що у Житомирі школярка зарізала свого хлопця через ревнощі. Суд виніс вирок у справі.