Генеральне консульство Росії у Львові призупинило роботу

У консульстві призупинили запис на прийом, там лише видаватимуть готові документи тільки один день в тиждень і впродовж трьох годин.

Генеральне консульство Російської Федерації у Львові призупинило запис на прийом громадян.

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Про це повідомляється на сайті дипломатичного представництва РФ.

У Генконсульстві Росії причинами припинення роботи у Львові називають складну епідеміологічну ситуацію, а також тимчасову оптимізацією штату. Також там зазначили, що у консульстві повністю відключений телефонний зв'язок з незалежних від них причини. Тож у випадку термінової необхідності рекомендують звертатися до консульського відділу Посольства Росії у Києві.

Про відновлення своєї роботи Генконсульство РФ у Львові обіцяє повідомити окремо. Водночас видавати готові документи (паспорти, довідки про припинення громадянства, про відсутність судимості) будуть щопонеділка з 14:00 до 17:00 години без попереднього запису.

Зазначимо, Генеральні консульства Росії в Одесі та Харкові також припинили приймання громадян.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР" і звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР". Утім у профільному комітеті Держдуми РФ згодом відхрестились від своїх заяв щодо планів визнання "ЛДНР" у межах Луганської та Донецької областей.

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