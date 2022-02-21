Хотів підкупити прикордонників: на Львівщині чоловіка оштрафували на 17 тис. грн через фальшивий документ

Хотів підкупити прикордонників: на Львівщині чоловіка оштрафували на 17 тис. грн через фальшивий документ

Чоловік повертався з Польщі і хотів підкупити прикордонників.

У Львівській області суд на 17 тис. грн оштрафував чоловіка, який на принтері роздрукував фальшивий COVID-сертифікат, а коли його викрили, пропонував прикордонникам хабара.

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Про це йдеться у вироку Яворівського районного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, уродженець м. Шепетівка Хмельницької області завантажив з Інтернету бланк сертифікату про вакцинацію, він роздрукував його та підробив підпис лікаря.

3 лютого 2022 року чоловік повертався з Польщі до України. Під час перетину кордону на КПП "Краківець" чоловік показав прикордонникам фальшивий документ. Проте коли його викрили, він пропонував їм 200 злотих. На суді чоловік визнав себе винним та розкаявся.

Суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн.

Нагадаємо, в Одесі затримали медпрацівниць, які видавали пацієнтам фальшиві сертифікати вакцинації проти COVІD-19. Обидві жінки працювали в одній з міських поліклінік. Наразі їх відсторонили від роботи і направили до суду обвинувальний акт.

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