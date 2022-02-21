Чоловік погрожував дружині бойовою гранатою у Львівській області: поліція розгорнула спецоперацію

Чоловікові загрожує до 7 років в'язниці.

В одному з сіл Стрийського району Львівської області 44-річний чоловік погрожував гранатою дружині. Налякана жінка звернулась до поліції, яка негайно розопочала спецоперацію.

Про це розповіли у пресслужбі поліції Львівщини.

"На місце події виїхали співробітники територіального підрозділу поліції, а також вибухотехніки, бійці спецпідрозділу КОРД та співробітники інших служб поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями вдалося провести із зловмисником переговори, внаслідок яких він викинув гранату в річку. Під час інциденту ніхто не постраждав, а чоловіка затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Гранати та інші спецзасоби, якими калічили майданівців, нелегально завозились з Росії

Читайте також: