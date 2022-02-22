Генеральное консульство России во Львове приостановило работу

В консульстве приостановили запись на прием, там будут выдавать готовые документы только один день в неделю и в течение трех часов.

Генеральное консульство Российской Федерации во Львове приостановило запись на прием граждан.

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Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства РФ.

В Генконсульстве России причинами приостановки работы во Львове называют сложную эпидемиологическую ситуацию, а также временную оптимизацию штата. Также там отметили, что в консульстве полностью отключена телефонная связь по независимым от них причинам. В случае срочной необходимости рекомендуют обращаться в консульский отдел Посольства России в Киеве.

О возобновлении своей работы Генконсульство РФ во Львове обещает сообщить отдельно. В то же время выдавать готовые документы (паспорта, справки о прекращении гражданства, об отсутствии судимости) будут каждый понедельник с 14:00 до 17:00 без предварительной записи.

Отметим, Генеральные консульства России также в Одессе и Харькове также прекратили прием граждан.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" и обратился в парламент РФ, чтобы тот также признал их "независимость" . Но в профильном комитете Госдумы РФ впоследствии открестились от своих заявлений о планах признания "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей.

В Евросоюзе отреагировали на признание Путиным "ДНР" и "ЛНР" | Новости мира

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