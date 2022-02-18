Естонська розвідка показала карту, на якій Львів позначений ціллю для ймовірного обстрілу з боку російських військ

Естонська розвідка показала карту, на якій Львів позначений ціллю для ймовірного обстрілу з боку російських військ

Окрім Львова знаки нанесені і на місто Дрогобич.

Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікували карту можливих цілей Росії в Україні, серед яких є Львів та Дрогобич. На думку спецлужби країни, РФ може розпочати масштабне вторгнення у другій половині лютого.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки Естонії (EFIS).

На оприлюдненій карті російською розвідкою зазначені цілі, які у разі повномасштабного вторгнення і нейтралізації можуть завадити управлінню, відновленню і постачанню Збройних сил України, а також знеструмити країну.

На карті біля Львова нанесено знаки Львівського бронетанкового заводу, штабу Збройних сил України та авіаремонтного заводу. А біля Дрогобича вказані позначки нафтопереробного заводу. Ймовірно, це і є першочергові цілі обстрілу.

карта / EFIS

За даними естонської розвідки, восени 2021 та взимку 2022 року Росія мобілізувала 150 тисяч військових на кордоні з Україною, розгорнувши підрозділи з усіх своїх військових округів, зокрема і з Далекого Східу і всіх дванадцяти армій. За їхніми оцінками, це найбільше військове нарощування Росією за останні 30 років.

Також в EFIS зазначають, що в Білорусі на навчаннях перебувають/перебували 20 тисяч військовослужбовців РФ, у тому числі з трьох повітряно-десантних дивізій і всіх повітряно-десантних бригад. Росія може й надалі тримати ротаційне угруповання військ у Білорусі.

Також розвідка зазначила, що навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати відмовитися від військової агресії, то Естонія та інші західні країни все ж повинні готуватися до дедалі більш тривалого військового тиску з боку Росії, адже прямі загрози війни стали невід’ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік.

У Раді повідомляють, що Росія не відвела війська від нашого кордону

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