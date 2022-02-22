У Львівській області стався відчутний землетрус

Уважні жителі могли помітити невеликі коливання легких предметів.

У понеділок, 21 лютого, у Львівській області стався землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. Джерело земних поштовхів зафіксували о 18:05 год. у районі міста Червоноград, на глибині 3 км. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Також читайте У Грузії стався сильний землетрус: у країні відключалася електрика

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які перебувають всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають невеликі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

скриншот / / Головний центр спеціального контролю

З території Львівської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 11 вересня 2018 року та 3 грудня 2019 року з магнітудами 2,2 та 3,0 відповідно.

На півдні Японії стався потужний землетрус магнітудою 6,6 | Новини світу

Читайте також: