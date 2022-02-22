Коронавірус у Львові та області пішов на спад: статистика на 22 лютого

Коронавірус у Львові та області пішов на спад: статистика на 22 лютого

За минулу добу у міських ковід-лікарнях помер один хворий.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 22 лютого, демонструє спад.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 301 782 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 545 – летальні.

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

" За минулу добу лабораторні центри провели 1106 ПЛР-тестів. Відтак, 821 – позитивний, з них львів’ян – 161", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 266 пацієнтів: 253 з них має COVID-19, 30 – у реанімації, 29 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 27 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 47, помер – 1.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 7 хворих (не вакциновані), виписано – 13, ніхто не помер.

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 16 хворих (з них вакциновані – 2), виписано – 20, помер – 1.

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 1 хворий (не вакцинований), виписано – 5, ніхто не помер.

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 3 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 9, ніхто не помер.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1068 ПЛР-тестів. Відтак, 290 – позитивні, з них львів’ян – 112.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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