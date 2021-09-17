Біля Львова потрапив в аварію пасажирський автобус: відео

Пасажирам довелось діставатись до місця призначення попутним транспортом.
У п’ятницю, 17 вересня, на автотрасі Київ - Чоп у дорожньо-транспортну пригоду потрапив пасажирський автобус, який виконував рейс “Східниця-Львів”.
Про це повідомили на сайті “Варта 1“, опублікувавши відео з місця пригоди.
За попередньою інформацією аварія трапилася за 17 кілометрів від Львова. Пасажирський автобус, який слідував із карпатського курорту Східниця, зіткнувся із військовою вантажівкою. Внаслідок зіткнення в автобусі розбито лобове скло, ушкодження отримав водій цього транспортного засобу.
Пасажирам довелось діставатись до місця призначення попутним транспортом.
Нагадаємо, раніше на автодорозі “Східниця-Пісочна” на Львівщині у ДТП загинув 39-річний водій легкового автомобіля.