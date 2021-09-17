Біля Львова потрапив в аварію пасажирський автобус: відео

Пасажирам довелось діставатись до місця призначення попутним транспортом.

У п’ятницю, 17 вересня, на автотрасі Київ - Чоп у дорожньо-транспортну пригоду потрапив пасажирський автобус, який виконував рейс “Східниця-Львів”.

Про це повідомили на сайті “Варта 1“, опублікувавши відео з місця пригоди.

За попередньою інформацією аварія трапилася за 17 кілометрів від Львова. Пасажирський автобус, який слідував із карпатського курорту Східниця, зіткнувся із військовою вантажівкою. Внаслідок зіткнення в автобусі розбито лобове скло, ушкодження отримав водій цього транспортного засобу.

Пасажирам довелось діставатись до місця призначення попутним транспортом.

На місце ДТП прибули правоохоронці, які встановлюють його обставини.

Нагадаємо, раніше на автодорозі “Східниця-Пісочна” на Львівщині у ДТП загинув 39-річний водій легкового автомобіля.

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