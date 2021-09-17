Мали стати повіями у Швеції: у Львові затримали іноземця, який шукав молодих українок для сексуальної експлуатації

Мали стати повіями у Швеції: у Львові затримали іноземця, який шукав молодих українок для сексуальної експлуатації

Іноземцю вдалось завербувати 4 українок для роботи повіями у Швеції.

У Львові затримали 52-річного громадянина Швеції, який вербував молодих українок для сексуальної експлуатації за кордоном.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

Відомо, що іноземець шукав в Україні молодих дівчат, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Він вербував їх для роботи повіями у Швеції. Чоловіку уже вдалось знайти 4 українок, які були готові до сексуальної експлуатації за кордоном. Підозрюваного затримали правоохоронці одразу після вербування ще однієї жертви. Йому інкримінують ч.2 ст.149 КК України.

"Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішуються питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ліванський політик порівняв українок з повіями. Посольство України в Лівані засудило висловлювання політика. У дипустанові наголосили, що слова політика принижують гідність громадян України, тому вимагають публічного вибачення.

Тіло в діло: як стають повіями

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