Грози, вітер та холод: синоптики попередили про погіршення погоди на вихідних у Львові

Грози, вітер та холод: синоптики попередили про погіршення погоди на вихідних у Львові

У Львові закликали місцевих жителів бути обережними під час грози.

У Львові в суботу, 18 вересня, очікується сильна гроза та пориви вітру.

Про це повідомили у Львівській міській раді з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, у суботу, 18 вересня, у Львові знизиться температура повітря вдень до 15-17°С тепла, вночі - 8-10°С. Також у суботу очікується дощ та гроза. Пориви вітру 15 –20 м/с.

19 вересня – хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 6-11°С тепла.

У Львівській міській раді закликали місцевих жителів бути обережними та дотримуватись правил безпечної поведінки під час грози та негоди.

Нагадаємо, раніше у Львові під час буревію загинуло двоє закоханих.

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