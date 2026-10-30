На Франківщині ведмеді гуляють селами: мисливці попередили про загрозу для людей

Ведмедиця з ведмежатами / © DepositPhotos

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У селі Гринява Верховинського району, що на Івано-Франківщині, місцеві мешканці виявили сліди бурого ведмедя. За попередніми даними, населеним пунктом блукала ведмедиця разом зі своїми двома малюками.

Про це повідомили в Українському товаристві мисливців і рибалок у Facebook.

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Карпатські ліси є природним ареалом проживання бурого ведмедя, тому поява цих тварин поблизу гірських сіл не є рідкістю.

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Однак фахівці наголошують: саме ведмедиця з потомством становить найбільшу небезпеку, оскільки миттєво реагує агресією на будь-яку потенційну загрозу для своїх ведмежат.

Що робити у разі зустрічі з ведмедем: поради фахівців

В УТМР нагадують прозорі правила безпеки для жителів та гостей прикарпатських сіл:

Не наближайтеся та не фотографуйте

Утримайтеся від бажання зняти тварину зблизька чи підійти до неї.

Не шукайте ведмежа

Категорично заборонено переслідувати малечу чи намагатися роздивитися її в кущах — це викличе миттєву атаку матері.

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Зберігайте спокій

Повільно та без різких рухів відступайте назад, не відвертаючись повністю від хижака та не перекриваючи йому шлях для відходу.

Попередьте оточуючих

Негайно повідомте інших людей поблизу про присутність ведмедя.

Раніше ми писали про те, як дика ведмедиця ледь не витягла із салону авто туриста. Чоловік намагався погодувати хижака, але ледь не став його жертвою.

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