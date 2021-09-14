Наїхав на бетонні блоки і влетів у дерево: у Львівській області розбився на смерть 39-річний водій

Водій загинув на місці події.
У понеділок, 13 вересня, на автодорозі “Східниця-Пісочна”, поблизу с. Солонське Дрогобицького району, виникла смертельна ДТП. Аварія сталась о 15:15 год.
Про це повідомив департамент соціального захисту ЛОДА.
"Водій автомобіля Toyota Corolla, мешканець м. Дрогобич 1982 року народження, не впорався з керуванням та вчинив наїзд на бетонні блоки та дерево", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП від отриманих травм водій помер на місці події.
Обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, у Сумській області внаслідок ДТП постраждали троє дітей. Усіх їх з травмами госпіталізували.