Намагався на ходу заскочити у фуру: далекобійника розчавило двома вантажівками на кордоні в Шегинях

Намагався на ходу заскочити у фуру: далекобійника розчавило двома вантажівками на кордоні в Шегинях

Від отриманих травм водій загинув на місці.

У четвер, 16 вересня, близько 22:25 на українсько-польському кордоні, в пункті пропуску "Шегині", що в Яворівському районі Львівської області, загинув далекобійник. Водій вантажівки намагався заскочити у фуру, яка самовільно почала рухатись, але такий маневр став для водія смертельним.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки DAF, 64-річний мешканець Хмельницького, намагаючись потрапити у власний автомобіль, який самовільно почав рух та зіткнувся з іншою припаркованою вантажівкою Scania польської реєстрації, отримав травми, від яких помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львівській області водій влетів в огорожу цвинтаря і загинув на місці.

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