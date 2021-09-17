У Львівській області водій влетів в огорожу цвинтаря і загинув на місці: фото

Чоловік не впорався з керуванням.
У чевтер, 16 вересня, близько 22:10, на дорозі між селами П’яновичі та Лановичі Самбірського району, що на Львівщині, сталась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення загинув місцевий житель.
Як повідомили у поліції Львівської області, 41 річний водій автомобіля "Фольксваґен Шаран", не впорався з керуванням та перекинувся на огорожу кладовища.
Внаслідок ДТП водій "Фольксваґена" від отриманих травм помер на місці події.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, в Тернополі на нерегульованому пішохідному переході авто збило на смерть жінку. Потерпілу відкинуло на декілька метрів, а її речі розлетілись по всій дорозі.