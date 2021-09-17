Возле Львова попал в аварию пассажирский автобус: видео

Пассажирам пришлось добираться до места назначения попутным транспортом.
В пятницу, 17 сентября, на автотрассе Киев — Чоп в дорожно-транспортное происшествие попал пассажирский автобус, выполнявший рейс "Сходница-Львов".
Об этом сообщили на сайте "Варта 1", опубликовав видео с места происшествия.
По предварительной информации авария произошла в 17 километрах от Львова. Пассажирский автобус, следовавший из карпатского курорта Сходница, столкнулся с военным грузовиком. В результате столкновения в автобусе разбито лобовое стекло, повреждения получил водитель этого транспортного средства.
Пассажирам пришлось добираться до места назначения попутным транспортом.
Напомним, ранее на автодороге "Сходница-Песочная" на Львовщине в ДТП погиб 39-летний водитель легкового автомобиля.