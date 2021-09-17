Возле Львова попал в аварию пассажирский автобус: видео

Пассажирам пришлось добираться до места назначения попутным транспортом.

В пятницу, 17 сентября, на автотрассе Киев — Чоп в дорожно-транспортное происшествие попал пассажирский автобус, выполнявший рейс "Сходница-Львов".

Об этом сообщили на сайте "Варта 1", опубликовав видео с места происшествия.

По предварительной информации авария произошла в 17 километрах от Львова. Пассажирский автобус, следовавший из карпатского курорта Сходница, столкнулся с военным грузовиком. В результате столкновения в автобусе разбито лобовое стекло, повреждения получил водитель этого транспортного средства.

Пассажирам пришлось добираться до места назначения попутным транспортом.

На место ДТП прибыли правоохранители, которые устанавливают его обстоятельства.

Напомним, ранее на автодороге "Сходница-Песочная" на Львовщине в ДТП погиб 39-летний водитель легкового автомобиля.

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