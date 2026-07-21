Первый взрыв на парковке, а второй после приезда копов: в большом городе готовили теракт по сценарию как во Львове

Кастрюли-бомбы / © СБУ

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины провели спецоперацию на опережение и предотвратили кровавый теракт, который российские спецслужбы планировали организовать в самом центре Ивано-Франковска. оккупанты разрабатывали план двойного подрыва на территории жилого комплекса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, первая самодельная бомба должна была сдетонировать на автопаркинге во дворе жилмассива. Второй взрыв враг планировал совершить дистанционно уже после того, как на место происшествия прибудут правоохранители, медики скорой и спасатели, а также соберутся местные жители.

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Исполнителем теракта оказался местный безработный. Мужчина попал в поле зрения российских вербовщиков при поиске «легкого заработка» в Telegram-каналах. Затем он арендовал квартиру с видом на будущее место преступления и разместил во дворе скрытый телефон с павербанком, чтобы кураторы из РФ могли в режиме реального времени выбрать точку подрыва.

По инструкции спецслужб РФ агент закупил компоненты для изготовления двух самодельных взрывных устройств и замаскировал их под обычные кухонные кастрюли.

«В каждую из емкостей он должен был поместить по 6 кг взрывчатого вещества, подсоединить детонаторы и начинить сотнями металлических болтов для максимального поражения людей», — сообщили в СБУ.

Подготовка теракта в Ивано-Франковске / © СБУ

Подготовка теракта в Ивано-Франковске / © СБУ

Подготовка теракта в Ивано-Франковске / © СБУ

Первую кастрюлю-бомбу злоумышленник должен был спрятать между гражданскими автомобилями на парковке, а вторую — расположить рядом, чтобы нанести максимальные потери экстренным службам при повторном взрыве.

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Подготовка теракта в Ивано-Франковске / © СБУ

Подготовка теракта в Ивано-Франковске / © СБУ

Контрразведчики СБУ задокументировали каждый шаг подготовки теракта, задержали исполнителя и уже установили личности сотрудников российских спецслужб, руководивших этим преступлением. В настоящее время продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Подобный теракт произошел во Львове

Напомним, 22 февраля во Львове произошли два мощных взрыва. К сожалению, есть пострадавшие и жертвы, в том числе правоохранители. Среди них — 23-летняя женщина-полицейская.

Взрывы во Львове квалифицировали как теракт. В результате пострадали 24 человека.

Позже информацию о задержании подозреваемой в исполнении теракта подтвердил президент Владимир Зеленский.

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